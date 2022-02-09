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التنمية الاجتماعية وجمعية واعد تبحثان التعاون المشترك

09 شباط / فبراير 2022 03:07

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غزة-الرأي

استقبل مركز تمكين المرأة والمجتمع التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في النصيرات ممثلاً بمدير المركز أ. نعيمة سويدان , وفدا من جمعية الأسرى والمحررين (واعد ) ، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق من أجل إطلاق مبادرة لمسة وفاء لزوجات وأمهات وأبناء الأسرى , والتي سيبدأ تنفيذها في فبراير ومارس ٢٠٢٢ بمجموعة من الفعاليات المساندة للأسرى و ذويهم .
بدورها، رحبت سويدان بالوفد الزائر مثمنة هذه الزيارة الطيبة لما لها من دور فعال في فتح باب التعاون والتشبيك المستمر من أجل تقديم الخدمات المشتركة للشرائح المترددة على المركز والتي تحتاج لعدد كبير من الفعاليات والنشاطات الهادفة.

 

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