الزراعة تشرع بحصر أعداد خلايا النحل في بالوسطى

غزة-الرأي

نفذ قسم الإنتاج الحيواني بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين-المحافظة الوسطى،عدة جولات ميدانية إرشادية على مربي النحل.

يأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين لمتابعة وحصر أعداد خلايا النحل المنتجة وتقديم الخدمات الإرشادية بهدف متابعة وضع النحالين ومساعدتهم في حل التحديات التي يتعرضون لها خلال مواسم الإنتاج.

وخلال الجولات تم إطلاع مربي النحل على الأساليب والطرق الحديثة التي تساهم في رفع إنتاجية مناحلهم،من إنتاج العسل، وتحسين طرق التربية من خلال توظيف ملكات جديدة، والعمل على رفع جودة منتج العسل لتمكينه من المنافسة في السوق المحلي.

