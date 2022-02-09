وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع بحصر أعداد خلايا النحل في بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية وجمعية واعد تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" ونقابة المحاسبين تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على المخابز وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تختتم دورة تدريبة لموظفيها في علوم اثار الحيوانات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً فلسطينياً في بلدة إذنا غرب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تثمن منع الكويت عرض فيلم لممثلة "إسرائيلية" وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تنفذ جولة ميدانية لمواقع مختلفة من وادي بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تنظم لقاءً توعوياً في روضة الرحمة حول السلامة المرورية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الغرب يلتقي بمجلس أولياء الأمور لبحث التعاون وتحسين الخدمة
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تشرع بحصر أعداد خلايا النحل في بالوسطى

09 شباط / فبراير 2022 03:08

11
11

غزة-الرأي

نفذ قسم الإنتاج الحيواني بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين-المحافظة الوسطى،عدة جولات ميدانية إرشادية على مربي النحل.
يأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين لمتابعة وحصر أعداد خلايا النحل المنتجة وتقديم الخدمات الإرشادية بهدف متابعة وضع النحالين ومساعدتهم في حل التحديات التي يتعرضون لها خلال مواسم الإنتاج.
وخلال الجولات تم إطلاع مربي النحل على الأساليب والطرق الحديثة التي تساهم في رفع إنتاجية مناحلهم،من إنتاج العسل، وتحسين طرق التربية من خلال توظيف ملكات جديدة، والعمل على رفع جودة منتج العسل لتمكينه من المنافسة في السوق المحلي.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟