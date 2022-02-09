كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس، سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة والمتأخرون من الكشف السابق، إضافة للحافلتين الأولى، والثانية حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2022/8).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/6):، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الخميس في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وأوضحت أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الخميس 2/10: فحص الحافلات (باقي 2 حتى 4).

- الأحد 2/13: فحص الحافلات (5-7).

- الإثنين 2/14: فحص الحافلات (8-10).

وشددت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه، مع أهمية إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.