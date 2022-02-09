قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

غزة- الرأي

اتخذت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء، عدة قرارات خلال جلستها الدورية اليوم الأربعاء.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة اعتمدت محاضر اجتماعات لجان: الشئون الإدارية، البنية التحتية، شئون الأراضي، فيما درست عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات، كما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات للدراسة وإبداء الرأي.

وأوضح المكتب أن لجنة المتابعة قررت صرف (570 ألف دولار) لوزارة الأشغال العامة والإسكان لاستكمال مشروع تخزين الوقود بمعبر رفح التجاري.

كما تقرر تمدد العمل لمدة عام بمشروع التشغيل الحكومي المؤقت لـ(400) وظيفة خدماتية وحرفية حسب احتياج الوزارات، فيما وافقت على صرف (24 ألف دولار) لصالح وزارة العدل لشراء أجهزة خاصة بتجهيزات المعمل الجنائي بما مجموعه (208 ألف دولار).

وذكر المكتب أن لجنة متابعة العمل الحكومي وافقت على توفير (100) وظيفة ممرض لصالح وزارة الصحة على بند التشغيل المؤقت لمدة شهر، تعزيزا لجهودها في التصدي للموجة الرابعة من جائحة كورونا.

واعتمدت لجنة المتابعة حسب تصريح المكتب، لائحة انتقال الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، وفق المحددات بين ديوان الموظفين العام والدوائر الحكومية الأخرى، وقرار توصيات لجنة دراسة المكافآت والحوافز للموظفين.

ووفقاً للمكتب الإعلامي قررت اللجنة الحكومية أيضاً اعتماد لائحة انتقال الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، وفق المحددات بين ديوان الموظفين العام والدوائر الحكومية الأخرى.

وأشار المكتب الى أنه تم الموافقة على تفعيل الآلية المحوسبة وإيقاف كافة الإجراءات الورقية المتبعة حالياً في نظام الصرف من المستحقات للموظفين الحكوميين، والموافقة على إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر، بناء على طلبهم.

كما تم المصادقة على تشكيل اللجنة العلمية لمبيدات الآفات الزراعية، برئاسة وزارة الزراعة وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية والخبراء.

وقررت اللجنة أيضاً خلال اجتماعها الأسبوعي اعتماد توصيات وزارة الزراعة، بشأن استيراد بيض التفريخ من جمهورية مصر العربية.

فيما تم تخصيص (25 ألف دولار) لتنفيذ استطلاعات رأي حول رضا المواطنين عن أداء وخدمات بلديات قطاع غزة.

ونعت لجنة متابعة العمل الحكومي القائد الوطني الكبير ونائب رئيس الوزراء السابق المهندس زياد شكري الظاظا، الذي وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد حياة حافلة بالعمل الخيري والتربوي والسياسي والحكومي.