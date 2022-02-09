اللـــواء صلاح: ماضون في مكافحة آفة المخدرات وملاحقة التجار والمروجين

غزة- الرأي

أكد اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة المضي قدما ًفي مكافحة آفة المخدرات، وملاحقة تجار السموم والمروجين وتقديمهم للعدالة، وتعزيز التوعية المجتمعية من خطورة المخدرات وآثارها المُدمرة على الإنسان.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة مع مدراء دوائر شرطة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المحافظات، وجّه خلاله تعليماته بمضاعفة الجهود، وبذل الطاقات لمكافحة آفة المخدرات، وتعزيز الحملات التوعوية والمجتمعية لإفهام أبناء شعبنا المضار المترتبة على تعاطي السموم ومخاطر الإدمان على الصحة العامة.

وشدّد اللواء صلاح خلاله لقائه على تجويد العمل ومواجهة كافة التحديات التي من شأنها محاولة زعزعة واستقرار مجتمعنا من تهديدات الاحتلال ومُروجي المخدرات.

وأثنى اللواء صلاح على الجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في تنفيذها لمهام حفظ المجتمع من هذه الآفة السامة، وملاحقة مروجي وتجار المخدرات وتقديمهم للعدالة.

وتخلل اللقاء طرح ومناقشة العديد من القضايا التي من شأنها تعزيز عمل أفراد وعناصر شرطة المكافحة في كافة المحافظات، وسبل تطوير وتجويد الأداء بما يحقق سيادة القانون وتحقيق السكينة وحفظ الأمن العام في المجتمع.

يُذكر أن دائرة المعابر والموانئ بشرطة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 2500 حبة مخدرة من نوع "روتانا" إلى قطاع غزة داخل شحنة أحذية عبر معبر كرم أبو سالم، فيما ضبطت مكافحة المخدرات بخان يونس "40" كرتونة أترمال بحوزة أحد المروجين خلال كمين لها.