وكالة الرأي الفلسطينية أسباب الإصابة بالإمساك وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تأكل إذا كنت جائعًا قبل النوم؟ وكالة الرأي الفلسطينية نصائح صحية بعدم ممارسة الرياضة على معدة فارغة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجري تدريبات عسكرية ويتلف مزروعات بالأغوار وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة تقرر إغلاق جميع الأقسام بالسجون كافة وكالة الرأي الفلسطينية أرسنال ضيفا ثقيلا على وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي الليلة وكالة الرأي الفلسطينية يوفنتوس يستضيف ساسولو فى ربع نهائى كأس إيطاليا وكالة الرأي الفلسطينية محمد صلاح يقود ليفربول ضد ليستر سيتي بالبريميرليج في أول ظهور بعد أمم أفريقيا وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصابتان بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة تعظيم جهوزيتها لمواجهة كورونا
أخبار » الرياضة و الملاعب

يوفنتوس يستضيف ساسولو فى ربع نهائى كأس إيطاليا

10 شباط / فبراير 2022 09:08

11
11

يصطدم فريق يوفنتوس بنظيره ساسولو في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

تغلب يوفنتوس على سامبدوريا بنتيجة 4-1 في ثمن نهائي بطولة كأس إيطاليا، فيما فاز ساسولو على كالياري بهدف نظيف في نفس الدور.

يمر فريق يوفنتوس بسلسلة نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل إلي المربع الذهبي من بطولة الدوري الإيطالي، حيث قفز للمركز الرابع برصيد 45 نقطة.

ولا يعرف يوفنتوس طعم الهزائم خلال أخر10 جولات من الدوري الإيطالي، حيث فاز في 7 مباريات وحسم التعادل نتيجة 3 لقاءات.

ويفقد يوفنتوس ضد ساسولو قائده جورجيو كيليني، بعد إصابته في العضلات العميقة لربلة الساق اليسرى والتى تغيبه لمدة 20 يومًا.

الأمر نفسه بالنسبة للوافد الجديد دينيس زكريا، الذي قوية فى أسفل الظهر ويحتاج للراحة عدة أيام لكي يعود للمشاركة من جديد مع السيدة العجوز.

في المقابل، يتمسك فريق ساسولو بفرصه في التأهل إلي نصف نهائي كأس إيطاليا،، ومن المتوقع أن يقاتل بكل قوته للحفاظ على فرصه في التأهل إلي نصف نهائي كأس إيطاليا.

جدير بالذكر أن فريق ساسولو يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 29 نقطة.

وفي نفس الدور من بطولة كأس إيطاليا، يلتقي فريق أتالانتا ضد فيورنتينا في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب "جيويس".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟