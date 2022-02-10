يوفنتوس يستضيف ساسولو فى ربع نهائى كأس إيطاليا

يصطدم فريق يوفنتوس بنظيره ساسولو في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

تغلب يوفنتوس على سامبدوريا بنتيجة 4-1 في ثمن نهائي بطولة كأس إيطاليا، فيما فاز ساسولو على كالياري بهدف نظيف في نفس الدور.

يمر فريق يوفنتوس بسلسلة نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل إلي المربع الذهبي من بطولة الدوري الإيطالي، حيث قفز للمركز الرابع برصيد 45 نقطة.

ولا يعرف يوفنتوس طعم الهزائم خلال أخر10 جولات من الدوري الإيطالي، حيث فاز في 7 مباريات وحسم التعادل نتيجة 3 لقاءات.

ويفقد يوفنتوس ضد ساسولو قائده جورجيو كيليني، بعد إصابته في العضلات العميقة لربلة الساق اليسرى والتى تغيبه لمدة 20 يومًا.

الأمر نفسه بالنسبة للوافد الجديد دينيس زكريا، الذي قوية فى أسفل الظهر ويحتاج للراحة عدة أيام لكي يعود للمشاركة من جديد مع السيدة العجوز.

في المقابل، يتمسك فريق ساسولو بفرصه في التأهل إلي نصف نهائي كأس إيطاليا،، ومن المتوقع أن يقاتل بكل قوته للحفاظ على فرصه في التأهل إلي نصف نهائي كأس إيطاليا.

جدير بالذكر أن فريق ساسولو يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 29 نقطة.

وفي نفس الدور من بطولة كأس إيطاليا، يلتقي فريق أتالانتا ضد فيورنتينا في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب "جيويس".