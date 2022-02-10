أرسنال ضيفا ثقيلا على وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي الليلة

يستضيف نادي وولفرهامبتون نظيره ارسنال في العاشرة الا الربع مساء اليوم الخميس على ملعب "مولينيو" ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وتكمن أهمية المباراة في أن الفريقين يأملان في التقدم خطوة للأمام خاصة وأن أصحاب الأرض يحرصان على الاستفادة من الحضور الجماهيرى الكبير المنتظر والذى سيساهم في تحقيق الأفضلية التي ستجعلهم يتقدمون أكثر من مركز.

يحتل وولفرهامبتون قبل مباراة اليوم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 7 مواجهات، وسجل 19 هدفاً وتلقي 16 فقط.

بينما يدخل أرسنال المباراة وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 7 لقاءات وتسجيل 33 هدفاً وتلقي 25.

ويتبقى لكل الفريقين 3 مباريات مؤجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا واصابة العديد من الفرق بمشاكل كبيرة.

ويأمل المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا في قيادة فريقه ارسنال لتحقيق انتصار قوي يستطيع من خلاله تحقيق انطلاقة جديدة تجعله يقترب من المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز على أمل المشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل بعد الغياب عن المنافسات الموسم الحالي.

ولم يحسم المدير الفني موقف الدولي المصري محمد النني من المشاركة في المباراة أو بالقائمة خاصة بعد عودته الى التدريبات الجماعية بالأمس عقب المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي اقيمت بالكاميرون وفاز بها الفريق السنغالي.

ومن المتوقع أن يخوض أرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: كيران تيرني – جابريل – بن وايت – تاكيهيرو تومياسو.

خط الوسط: جابريل مارتينيلي – سميث رو – تشاكا.

خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت - مارتن أوديجارد – بوكايو ساكا.