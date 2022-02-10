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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تطوير نافذة ذكية تمتص الحرارة فى الشتاء وتعكسها فى الصيف

10 شباط / فبراير 2022 09:48

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كشفت دراسة عن نافذة نموذجية جديدة يمكن أن تمتص الحرارة في الشتاء وتعكسها في الصيف، كبديل موفر للطاقة للتدفئة المركزية وتكييف الهواء، وابتكر باحثون في جامعة بيتسبرج تقنية الزجاج الذكي الرقيقة جدا التي يمكن أن تبطن النوافذ الموجودة في المنزل.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذه النافذة مصنوعة من كومة ضوئية من المركبات الكيميائية، حيث يمكن للزجاج أن يغير ترتيبه الذري إما ليعكس أو يمتص الضوء من الشمس حسب الفصول.
 
والطاقة الحرارية من أشعة الشمس تحت الحمراء ويعاد انبعاثها كحرارة في الغرفة خلال الشتاء، أو تنعكس بعيدًا لتبريد الغرف في الصيف، ويمكن لتقنية "النافذة الذكية" أن تقلل من استخدام الطاقة في المنزل العادي بنسبة تصل إلى الثلث.
 
قال باحث الدراسة ناثان يونجبلود، الأستاذ المساعد في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة بيتسبرج: "يتمثل الابتكار الرئيسي في أن هذه النوافذ يمكن أن تتغير وفقًا للاحتياجات الموسمية، حيث إنهم يمتصون الأشعة تحت الحمراء القريبة من الشمس في الشتاء ويحولونها إلى حرارة داخل المبنى.
 
وإذا كان الجو دافئًا، فيمكن للزجاج الجديد تبديل حالته ليعكس الحرارة ويقلل من الحاجة إلى تكييف الهواء.
 
 

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