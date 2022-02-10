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الإدارة العامة للمخاتير تتابع العمل بالمحكمة الشرعية بالشيخ رضوان

10 شباط / فبراير 2022 10:41

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غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة للمخاتير زيارة ميدانية لمقر المحكمة الشرعية فرع الشيخ رضوان ، وذلك لمتابعة مدى التزام موظفي المحكمة بالعمل والتحقيق على برنامج شؤون المخاتير القياس بمشاركة مدير عام شئون المخاتير أ. عبد الرحيم الطرشاوي ورئيس قسم شئون المخاتير أ. عفيف عروق

حيث كان في استقبالهم مدير ديوان محكمة الشيخ رضوان الشرعية أ. لؤي ابوحصيرة والنائبه أ. محمد أبو هويدى


ويهدف اللقاء إلى متابعة مدى الإلتزام في البرامج المحوسبة والمشتركة بين الطرفين بما يقدم خدمة جيدة للمواطنين ومراقبة الأختام لمعرفة مدى دقة اعتماد الأختام
حيث تبين وجود اختام غير شرعية بواقع ختمين وجاري العمل على حل الإشكالية وتدقيق الأختام الموجودة


كما وتم الموافقة على صلاحيات الدخول على البرنامج لمتابعة أختام المخاتير على معاملات المواطنين ومراقبة مدى شرعيتها وفرز الأختام غير الرسمية من عدمها
وفي نهاية اللقاء شدد مدير عام شئون المخاتير على ضرورة التعاون المشترك بين الطرفين وتدقيق كامل المعاملات الخاصة بالمخاتير والسعي لتقديم خدمة افضل للمواطن
 

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