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سلطة جودة البيئة تنفذ نشاطات برنامج مدارس صديقة للبيئة

10 شباط / فبراير 2022 10:44

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غزة-الرأي

نفذت وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة مجموعة من اللقاءات التوعوية لعدد من المدراس في اطار اهداف خطتها الاستراتيجية بزيادة الوعي البيئي لدى فئة طلاب المدارس.
في حين بدأت أولى فعاليات خطة تفعيل النادي البيئي في المدرسة من خلال تشيكل النادي البيئي وبدء المحاضرة التوعوية في المدرسة حول دور النادي البيئي ثم محاضرة حول النفايات الصلبة في البيئة.
حيث شارك فريق التوعية ممثلا بكل من مدير دائرة التوعية م.خالد أبوغالي والمرشدة البيئية أ.اسراء جبر في تنفيذ فعاليات مدارس صديقة للبيئة من خلال البدء بتشكيل النادي البيئي داخل مدرسة محفوظ النحناح الجزائري في مدينة غزة والبدء بأول محاضرات التوعية.
الجدير بالذكر، أن الفعاليات ستشمل بالشراكة مع المدرسة انشاء معرض بيئي داخل المدرسة واطلاق رحلات بيئية واعداد ركن بيئي داخل مكتبة المدرسة جنباً الى جنب مع تقديم محاضرات توعوية على مدار العام الدراسي.
 

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