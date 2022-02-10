بلدية دير البلح تهنئ مدير مكتب العمل ومدير مديرية الزراعة بالمنصب الجديد

غزة-الرأي

أجرى رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة دياب الجرو زيارة لمدير مكتب العمل م .مجدى ابو غالى، مدير مديرية الزراعة بالمنطقة الوسطى م. اشرف ابو سويرح لتهنئتهم بالمنصب الجديد وذلك في إطار تعزيز وتوطيد العلاقة واستمرار التعاون بينهما.

وأكد على عمق العلاقة بين البلدية ومكتب العمل من ناحية ومديرية الزراعة من ناحية أخرى لخدمة أبناء المدينة والمصلحة العامة، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته بالإدارة الجديدة وقدرتها على ترك بصمات تطويرية في العمل والمدينة.

وفي نهاية الزيارة قدم رئيس البلدية درع شكر وتقدير لهما متمنياً لهم التوفيق والسداد في مواقعهم الجديدة وخدمة أبناء شعبنا.

