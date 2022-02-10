بلدية النصيرات تؤكد حرصها تقديم افضل الخدمات للمواطنين

غزة-الرأي

اكد رئيس بلدية النصيرات أ إياد مغاري حرص البلدية على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتسخير الجهود كافة من اجل انجاز مشاريع حيوية وضرورية

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في تبليط منطقة فرج الله ومنطقة المهندسين



يشار ان اعمال التبليط في منطقة فرج الله تأتي بالتنسيق مع لجنة تعزيز صمود المخيم الجديد ومن خلال مركز العمل التنموي "معا"، بالتعاون مع بلدية النصيرات حيث تم تبليط 750 متر مربع من الشوارع الفرعية بمنطقة "فرج الله" في المخيم الجديد شمال غرب النصيرات.



كما بدأت البلدية بالتجهيز لاستكمال تبليط شارع "المهندسين" الواقع في أرض أبو جبة، والمتفرع من شارع العشرين وسط النصيرات. حيث سيتم تبليط مساحة 3300 متر مربع .