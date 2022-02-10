التنمية الاجتماعية وجمعية الفكر الحر تنفذان يوم طبي مجاني

غزة-الرأي

نفذ مركز تمكين المرأة والمجتمع التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في مخيم النصيرات بالتعاون مع جمعية الثقافة و الفكر الحر (مركز صحة المرأة )يوم طبي مجاني للنساء المترددات على المركز , حيث شمل هذا اليوم أيضا توزيع الأدوية و التصوير و الاستشارات الطبية و جميعه بالمجان .

بدورها، أكدت أ. نعيمة سويدان مدير المركز أن هذا اليوم الطبي نال استحسان الجمهور من السيدات , مشيدة بحسن المعاملة الطبية و طالبت بتكرار التجربة التي تلامس حاجات النساء و متطلباتهن الصحية .

وفي ذات السياق لفتت سويدان إلى أن حوالي ٧٠سيدة استفادت من هذا اليوم , وحثت على تكرار التجربة و مزيدا من خدمة جمهور النساء .

