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التنمية الاجتماعية وجمعية الفكر الحر تنفذان يوم طبي مجاني

10 شباط / فبراير 2022 10:57

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غزة-الرأي

نفذ مركز تمكين المرأة والمجتمع التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في مخيم النصيرات بالتعاون مع جمعية الثقافة و الفكر الحر (مركز صحة المرأة )يوم طبي مجاني للنساء المترددات على المركز , حيث شمل هذا اليوم أيضا توزيع الأدوية و التصوير و الاستشارات الطبية و جميعه بالمجان .
بدورها، أكدت أ. نعيمة سويدان مدير المركز أن هذا اليوم الطبي نال استحسان الجمهور من السيدات , مشيدة بحسن المعاملة الطبية و طالبت بتكرار التجربة التي تلامس حاجات النساء و متطلباتهن الصحية .
وفي ذات السياق لفتت سويدان إلى أن حوالي ٧٠سيدة استفادت من هذا اليوم , وحثت على تكرار التجربة و مزيدا من خدمة جمهور النساء .
 

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