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"المباحث العامة" تُنجز قضيتي نصبٍ واحتيال بقيمة 77 ألف دولار

10 شباط / فبراير 2022 11:04

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غزة-الرأي

أنجزت المباحث العامة بالشرطة قضيتي نصب واحتيال منفصلتين في محافظة غزة بقيمة 77 ألف دولار أمريكي.

وفي التفاصيل؛ أنهت دائرة "الجرائم الإلكترونية" بمحافظة غزة, شكوى "نصب واحتيال" لمواطنة من سكان الضفة الغربية، مفادها قيام مجهول بالنصب والاحتيال عليها بمبلغ 71 ألف دولار أمريكي من داخل قطاع غزة.

وذكرت الجرائم الإلكترونية أنها وفور تلقي الشكوى, باشرت بالمتابعة الفنية وجمع الاستدلالات المتعلقة بالقضية, مبيّنةً أنه تم الاشتباه بالمدعوة "م" وبإحضارها ومواجهتها بالأدلة والبراهين، أقرت بعملية النصب والاحتيال.

 ولفتت المباحث إلى أنه تم ضبط الأجهزة المستخدمة في الواقعة، وإحالة المتهمة وملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

في سياقٍ منفصل؛ أنجزت المباحث العامة –دائرة مباحث السياحة والآثار, قضية نصب واحتيال على مواطِنين من قبل المدعو "م" بمبلغ وقدره 6 آلاف دولار أمريكي بدعوى توفير "?ِيَز" سفر لهما لدولة ألمانيا.

وبيّنت مباحث الآثار أنه وباستدعاء المشكو ضده، وتدوين أقواله، أقر بما هو منسوب إليه، وعليه تم إحالة ملفه وملف القضية إلى نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.

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