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الأدلة الجنائية تكشف قضية سرقة محل تجاري وسط القطاع

10 شباط / فبراير 2022 11:07

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غزة-الرأي

كشفت الأدلة الجنائية بالمحافظة الوسطى قضية سطو على أحد المحال التجارية وسرقته، بعد تلقي الدائرة إشارةً من عمليات شرطة المحافظة تفيد بوجود سرقة في محل لبيع الملابس يعود لأحد المواطنين.

وفي التفاصيل، قال الرائد حمادة العُكر رئيس قسم الأدلة الجنائية بالمحافظة الوسطى:" إن الطاقم الفني باشر بإجراءات البحث الجيد عن طريقة دخول وخروج الجاني وأسلوبه الإجرامي ومن ثم البحث عن بصمات الأصابع والأقدام".

 وأضاف "إن الطاقم نجح في رفع بصمات أصابع يعتقد أنها تعود للمشتبه به"، حيث تم إرسال البصمات إلى "قسم البصمات في دائرة المعمل الجنائي".

وأشار إلى أن "قسم المضاهاة" أجرى مضاهاة مع بصمات عدد من المشتبه بهم في منطقة الاختصاص والمتوفرة بصماتهم مسبقًا طرف المعمل الجنائي

 ولفت الرائد العُكر إلى وجود تطابق البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة مع بصمات أحد المشتبه بهم.

وولفت إلى أنه تم إعداد التقرير الفني بذلك ورفعه لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشدد الرائد العُكر المواطنين إلى الحفاظ على مَسرح الجريمة وإفساح المجال أمام الطواقم الفنية للتعامل مع أي حدث من شأنه الكشف السريع عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

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