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شرطة الوسطى تُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 20 ألف شيكل

10 شباط / فبراير 2022 11:08

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غزة-الرأي

أنهت العلاقات العامة في شرطة محافظة الوسطى خلافًا ماليًا بين مواطنين بقيمة 20 ألف شيكل على إثر خلاف تجاري بينهما.

وقال المقدم شادي الخالدي من العلاقات العامة في شرطة محافظة الوسطى إن مكتب العلاقات العامة استدعى طرفي الخلاف للاستماع إلى بيناتهما حول الخلاف على المبلغ المالي, والعمل على إنهاء الخلاف بينهما بالطرق الودّية.

ولفت المقدم الخالدي إلى أن العلاقات العامة بشرطة المحافظة تمكنت من إنهاء الخلاف القائم عبر الاتفاق بدفع المبلغ المتفق عليه على دفعات، لافتاً إلى أنه تم عقد سند اتفاق بين الطرفين والتنازل عن الشكوى المقدمة.

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