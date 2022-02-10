وكيل وزارة السياحة يتفقد الاكتشاف الأثري في منطقة المدينة المصرية

غزة-الرأي

تفقد د إبراهيم جابر وكيل وزارة السياحة والآثار ووفد من الوزارة سير اعمال الكشف والتنقيب في المكان الذي اكتشفت فيه قبور اثرية في منطقة المحاربين المدينة المصرية بشمال غزة حيث لا يزال العمل مستمراً في المكان.

وتابع جابر أعمال التنقيب والحفر التي تستمر منذ أسبوعين بعد عثور الاليات التي تعمل في مشروع المدينة المصرية شمال القطاع على بعض القبور من العصر الروماني، حيث قامت الوزارة مباشرة بإغلاق المنطقة والبدء في اعمال حفر وتنقيب بمساعده خبير فرنسي رغم صعوبة المنطقة ووجود عمل للأليات الثقيلة التي تعمل في المدينة المصرية.

واستمع جابر من الطاقم المتخصصين حول اليات سير عمليات الكشف والتنقيب، والمعلومات الأولية حول قيمة هذ الاكتشاف، حيث تم العثور على قبور جديدة في المكان إضافة الى القبور التي تم الكشف عنها في الأيام الأولى، والتي تعود للعصر الروماني، واتخذ العاملين الإجراءات اللازمة لحماية المكان من تداعيات الشتاء.

وأكد جابر ان الوزارة باشرت منذ اللحظة الأولى للاكتشاف العمل على حمايته والتواصل مع خبراء دوليين يتواجدون في قطاع غزة ويعملون في مشروع ترميم في مواقع اثرية أخرى، للحفاظ على الموقع المكتشف والعمل ضمن اليات وطرق سليمة للوصول الى نتائج جيدة حول المكان وتحديد قيمته التاريخية، مشيراً الى ان لجنة متابعة العمل الحكومي شكلت لجنة برئاسة الوزارة لمتابعة الاكتشاف على اعتبار أن المقتنيات الأثرية ملكاً عاماً للشعب الفلسطيني ولأجياله المتعاقبة.

