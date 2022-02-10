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الإدارة العامة للمدارس والمعاهد تفتتح دورة مدرب سياقة

10 شباط / فبراير 2022 12:24

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غزة-الرأي

افتتحت الإدارة العامة للمدارس والمعاهد بوزارة النقل والمواصلات دورة مدرب سياقة بالتعاون مع الكليات المهنية بحضور م. هاني مطر نائب مدير عام الإدارة، م. محمد أبو شعبان مدير دائرة المعاهد، أ. نادر صباح مدير كلية واعد للتدريب المهني وذلك اليوم.
بدوره، رحب مطر بالطلاب مؤكداً على أهمية دورة مدرب سياقة والتي تعود بالفائدة الكبيرة على الطالب في حياته العملية والمعيشية.
وأوضح مطر أن الدور تهدف إلى تخريج مدربين سياقة بكفاءة عالية ذات مواصفات عالمية لخدمة قطاع تعليم السياقة والحصول على أعلى جودة ممكنة في سياقة المركبات، يشرف عليها مدربين ذو خبرة كبيرة في هذا المجال.
وأضاف مطر أن هذه الدورة تعتبر من الدورات النوعية التي يتم عقدها كل خمس سنوات تقريباً وفق حاجة الشارع الفلسطيني في قطاع غزة.
ونوه مطر إلى أن قبول الطلاب يتم وفق معايير محددة تضعها وزارة النقل والمواصلات من أجل ضبط هذه الدورات مما يحقق الهدف المنشود منها.
من جانبه، قال محمد أبو شعبان أن هذه الدورة انطلقت في ثلاث كليات مهنية وهي كلية واعد وكلية الإيمان وكلية الأمام الشافعي.
ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة 6 أشهر تقريباً يتخللها محاضرات نظرية وكذلك التطبيق الميداني وعدد ساعتها 528 ساعة.
 

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