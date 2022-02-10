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أوقاف خان يونس تعقد ورشة حول المخالفات الموسمية في الخطب المنبرية

10 شباط / فبراير 2022 12:26

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غزة-الرأي

عقد قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف خانيونس ورشة عمل بعنوان "معالجة المخالفات الموسمية في الخطب المنبرية"، استهدف خطباء المساجد في المحافظة, بحضور ومشاركة عميد كلية الدعوة الإسلامية د. عبد الله أبو عليان.
بدوره أكد مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان على أهمية الخطاب المنبري و دوره في محاربة العادات الشاذة وتصحيح مسار المجتمع المسلم من خلال الموعظة الحسنة والدعوة الى الالتزام بكتاب الله وسنة نبيه في مناحي الحياة.
من جانبه تحدث أبو عليان حول آثار المخالفات و الإتباع الأعمى لعادات ومناسبات بعض المجتمعات من غير المسلمين و التي لا تتماشى و تعاليم ديننا الحنيف, وما يترتب عليها من الوقوع في المحرمات والتي تفضي الى فعل الفواحش وارتكاب السوء،
وأكد أبو عليان أن فساد بعض المجتمعات يرجع الى تبني العادات و التقاليد السيئة دون النظر الى مضارها والتفكك المجتمعي الذي تحدثه هذه العادات، داعيا الخطباء و الوعاظ الى ضرورة التنبيه الى خطورة هذا الأمر من خلال خطب الجمعة و الدروس الوعظية، وتوجيه المجتمع في محاربة هذه المخالفات الشاذة عن تعاليم الدين و ثقافة المجتمع المسلم الملتزم .
 

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