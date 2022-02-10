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"ديوان الحفاظ "يبحث ترتيبات مسابقة أحباب القدس لحفظ القرآن الكريم

10 شباط / فبراير 2022 12:28

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غزة-الرأي

بحث مدير دائرة ديوان الحفاظ بالإدارة العامة للقرآن الكريم في وزارة الأوقاف أ. زياد أحمد ترتيبات مسابقة أحباب القدس لحفظ القرآن الكريم كاملاً والتي ستنطلق الثلاثاء القادم الموافق 15/2/2022م, بالتعاون مع جمعية خير أمة الخيرية.
بدوره أكد أحمد علي أهمية مشاركة طلاب الديوان وحفظة كتاب الله في فرعيها (الحافظ المبدع والحافظ المتقن), بالمسابقة, مشيداً بجهود الأخوة في ديوان الحفاظ المتواصلة في الارتقاء بحفظة كتاب الله, سائلاً الله تعالي أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.
كما وتناول اللقاء مناقشة برنامج قراء من بلادي (لقاء مع حافظ) وآلية تسجيل الطلبة المبدعين وأصحاب الأصوات الندية عبر إذاعة القرآن الكريم التابعة للوزارة.
 

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