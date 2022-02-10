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بلدية خان يونس تجري زيارات ميدانية للأندية الرياضية

10 شباط / فبراير 2022 12:29

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غزة-الرأي

أجرى وفد من بلدية خان يونس ومجلسها البلدي مجموعة من الزيارات الميدانية للأندية الرياضية في المدينة وذلك في إطار حرص البلدية على دعم الأندية وتطوير الأنشطة الرياضية في المدينة.
وشارك في الجولة، رئيس البلدية د. علاء الدين البطة، ونائبه د. مازن الشيخ، وأعضاء المجلس البلدي د. م. وسام عاشور، ود. محمد العقاد، وأ. عماد إسليم، أ. مروان أبو شمالة، وأ. محمد اصليح، وم. حمدي الشاعر، وأ. حمدي شبير، ومسئول الأنشطة الرياضية د. مروان المصري.
وشملت الجولة زيارة نادي شباب معن الرياضي لتهنئته بالصعود إلى دوري الدرجة الثانية، وكذلك نادي خدمات خان يونس عقب الإنتهاء من أعمال التطوير التي شملت مرافق النادي ومنشآته الجديدة، وتنفيذ زيارة لنادي إتحاد خان يونس الرياضي خلال الفترة السابقة.
بدوره،  أكد د. البطة أن الزيارات سوف تتواصل لكافة الأندية في المدينة من أجل تعزيز التعاون بما يساهم في دفع المسيرة الرياضية، مشددًا على حرص البلدية واهتمامها بالأنشطة الرياضية سيما وأن أندية المدينة تشارك بقوة في الدوريات الرياضية بمختلف درجاتها.
وأوضح د. البطة بأن البلدية تتابع باستمرار جهوزية ملاعبها وتنظيم جداول التدريبات والدخول والخروج الآمن للجماهير من الملاعب.
 

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