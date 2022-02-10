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" الاقتصاد" تسجيل 27 محضر اتلاف بمنتجات منتهية الصلاحية

10 شباط / فبراير 2022 12:50

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غزة-الرأي

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني 22 محضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتسجيل 27 محضر اتلاف بمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

جاء ذلك خلال 139 جولة وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية، تم بموجبها إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية ومواد التنظيف لإنتهاء صلاحيتها.

بدورها، نظمت دائرة الرقابة الصناعية جولات ميدانية على منشآت صناعية خاصة بصناعة مستحضرات التجميل والعطور ومصانع للعبوات البلاستيكية للتأكيد على ضرورة العمل بالمواصفات الفلسطينية لضمان الجودة، الى جانب ذلك قامت لجنة فحص المواد التابعة لدائرة الرقابة الصناعية بالوزارة بمتابعة فحص إسطوانات غاز وزن ٥ كجم محلية الصنع.
في حين نظمت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تنظم 8 جولات تفتيشية في محافظة غزة على محال بيع الذهب والمجوهرات .
من جهتها ، قامت المديرية العامة للمصادر الطبيعية بالتتسيق مع سلطة الاراضي بتخصص قطعة ارض في منطقة الزهراء لتجميع ناتج الحفر واستمرار التنسيق المشترك مع بلدية الزهراء واللجنة المصرية للإعمار لتجميع الطينة في مكان واحد وتوفيرها للمزارعين.
كما استقبل مكتب محافظة رفح وفدا من جمعية براءة الخيرية ومكتب التوجيه السياسي لتقديم الشكر على الجهود التي تبذلها طواقم الوزارة في سبيل حماية المستهلك.
 

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