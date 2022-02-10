"الخارجية" تفتتح برنامج التأهيل في التعاون الدولي والدبلوماسي

غزة - الرأي

افتتحت وزارة الخارجية في غزة، اليوم الخميس، برنامج التأهيل في التعاون الدولي والدبلوماسي بمشاركة 22 متدربًا من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقال مدير عام الوزارة المستشار محمود المدهون، إن البرنامج يهدف لإعطاء المعرفة وكسب المهارات، وكيفية صناعة وخلق الرؤية المستقبلية لمسؤولي العلاقات الدولية والتعاون الدولي وإدارة المشاريع في الوزارات المختلفة.

وأضاف المدهون خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن البرنامج سيمتد لمدة 10 أشهر بمعدل 250 ساعة تدريبية.

بدوره، ذكر مدير مركز المبادرة الإستراتيجية "فلسطين – ماليزيا" إبراهيم الزعيم، أن البرنامج يأتي برعاية مركز المبادرة الإستراتيجية وبالتعاون مع وزارة الخارجية، بهدف خدمة القضية الفلسطينية، وتحسين كفاءة الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية.

وأشار الزعيم لوكالة "الرأي" إلى أن البرنامج عبارة عن تدريب مجموعة مميزة من الموظفين والطواقم الإدارية في المؤسسات الحكومية في التأهيل السياسي والدبلوماسي.

من جهته، قال أحد المشاركين بالبرنامج من المكتب الإعلامي الحكومي هيثم حرارة لـ "الرأي" إن البرنامج سيكون اللبنة الأساسية في الإسهام في تطوير المهارات الدبلوماسية، والمساعدة على فهم السياسة الخارجية، وكيفية التعامل مع قضايا الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي في سبيل تحقيق تطلعات وأهداف في الحرية والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانبها، أفادت المشاركة بالبرنامج من وزارة الصحة ترنيم الوحيدي لوكالة "الرأي" بأن البرنامج سيوفر لهم المهارات اللازمة للتعامل مع الشخصيات الأجنبية، وكيفية طرح الأفكار والاحتياجات والمشاريع للمؤسسات الخارجية.