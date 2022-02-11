ثنائية ليفربول فى ليستر ويوفنتوس يتأهل بصعوبة لنصف نهائي الكأس

شهد أمس الخميس، إقامة عدد كبير من المباريات فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها إقامة مباريات الدوري الإنجليزي، بجانب مباريات كأس إيطاليا وإسبانيا، والتى حفلت بتسجيل عدد الأهداف.

وجاءت أهداف مباريات الخميس، فى ملاعب العالم على النحو التالى:

أهداف مباريات الدوري الإنجليزي



ليفربول 2 - 0 ليستر سيتي

حقق فريق ليفربول انتصارا مثيرا على حساب نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022. جاء هدفا المباراة عن طريق النجم البرتغالي دييجو جوتا في الدقيقتين 34، و87 على التوالي.

وولفرهامبتون 0 - 1 أرسنال

حقق أرسنال فوزا ثمينا على مضيفه فريق وولفرهامبتون بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وجلس النجم المصرى محمد الننى على مقاعد بدلاء فريقه أرسنال فى مواجهة مضيفه فريق وولفرهامبتون، وكان محمد الننى قد شارك مؤخرا مع منتخبنا الوطنى المصرى فى كأس أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون، وحصل منتخب الفراعنة على المركز الثانى. وسجل المدافع البرازيلى جابرييل ماجاليس هدف أرسنال فى الدقيقة 26 من عمر المباراة.

أهداف مباريات كأس إيطاليا



يوفنتوس 2 - 1 ساسولو

تأهل يوفنتوس بصعوبة إلى دور نصف نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه على ضيفه فريق ساسولو بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، على ملعب "إليانز"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1 الشوط الأول من المباراة، حيث افتتح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل لفريق يوفنتوس بعد مرور 3 دقائق فقط على بداية اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يمين حارس ساسولو. وتعادل حامد جونيور تراورى لفريق ساسولو فى الدقيقة 24 من زمن اللقاء. وفى الشوط الثانى سجل روان تريسولدى هدف يوفنتوس الثانى بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 88 من زمن المباراة.

أتالانتا 2 - 3 فيورنتينا

اقتنص فيورنتينا فوزاً قاتلاً على حساب أتالانتا بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "جيويس" ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا للموسم الحالي 2021-2022.

وأحرز أهداف المباراة كل من دافيد زاباكوستا، وجيرمي بوجا في الدقيقتين 30، و56 على التوالي لصالح فريق أتالانتا. بينما جاءت أهداف فيورنتينا عن طريق كريستوف بيونتيك (هدفين)، ونيكولا ميلنكوفيتس في الدقائق 9، 71، و93 على التوالي.

أهداف مباريات كأس إسبانيا



أتلتيك بيلباو 1 - 1 فالنسيا