باريس سان جيرمان يستضيف رين في آخر بروفة قبل قمة ريال مدريد

يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره رين في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب "بارك دي برانس"، في افتتاح منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الفرنسي.

يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة، فيما يأتي رين في المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

يبحث باريس سان جيرمان بقيادة الأرجنتيني ماورويسيو بوتشيتينو، إلي تحقيق فوز معنوي على رين لتعزيز صدارته للدوري الفرنسي، والاستعداد الجيد لموقعة ريال مدريد المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على ملعب "بارك دي برانس" في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتشكل مباراة باريس سان جيرمان أمام رين، فرصة أمام المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لمنح بعض الدقائق لنجم الفريق البرازيلي نيمار الذي تعافى من إصابة في أربطة الكاحل تعرض لها في نوفمبر الماضي وعاد إلى التدريبات الجماعية قبل نحو أسبوع، لكن بشكل جزئي، قبل مواجهة ريال مدريد في تشامبيونزليج.

ويستعيد باريس سان جيرمان ضد رين، الهولندي الدولي جورجينيو فينالدوم وإدريسا جاي بعد انتهاء مهمته مع السنغال في أمم أفريقيا 2021 والتتويج باللقب، في حين يستمر غياب قلب الدفاع الإسباني سيرجيو راموس لإصابته مجددا في ربلة الساق وهو ما يهدده بالغياب عن مواجهة ريال مدريد فريقه السابق، كما يغيب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بعد إصابته مؤخرا.

ويسعي باريس سان جيرمان إلى الثأر من رين في مباراة اليوم، حيث إن الأخير قد حقق المفاجأة وتغلب على نادي العاصمة الفرنسية 0-2 في جولة الذهاب.