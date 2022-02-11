كل ما تريد معرفته عن الخدمات الجديد لـ"فيسبوك مسينجر"



تلقى تطبيق فيسبوك مسينجر، بعض الترقيات من "ميتا" بما في ذلك المدفوعات المقسمة والميزات الصوتية ورسائل التلاشي باستخدام Vanish Mode وغيرها، ستتوفر بعض الإمكانات التي كشفت عنها "ميتا" مبدئيًا في الولايات المتحدة فقط.



وتم تضمين التشفير التام بين الأطراف، واكتشاف لقطة الشاشة، وردود الفعل على الرسائل ، ومؤشرات الكتابة مسبقًا في Messenger. تتضمن الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف الاشتراك في ماسينجر.



تقدم Meta مدفوعات مقسمة على "مسينجر" لكل شخص في الولايات المتحدة يستخدم هاتف iOS أو Android. بخلاف ذلك ، تقوم الشركة أيضًا بتنفيذ إعدادات لتسجيل الاتصالات الصوتية ووضعًا لتسليم الرسائل التي تختفي.



والجدير بالذكر أن الشركة بدأت في اختبار هذه الميزة في ديسمبر من العام الماضي وقد قامت الآن بطرحها لمستخدميها ، وإن كان ذلك في منطقة محدودة، لا توجد معلومات حول موعد توفر هذه الميزة في الأسواق الأخرى.



مواصفات الرسائل الصوتية في مسينجر

سيتمكن المستخدمون قريبًا من إرسال رسائل صوتية عبر فيسبوك مسينجر، قبل إرسال رسالة صوتية، سيسمح مسينجر قريبًا للمستخدمين بإيقافها مؤقتًا أو معاينتها أو حذفها أو متابعة تسجيلها، كذلك تم تمديد الرسائل الصوتية من دقيقة واحدة إلى 30 دقيقة على Messenger، نتيجة لذلك يمكنك الآن تسجيل أغنية كاملة كرسالة صوتية، إنها تشبه إلى حد كبير أحدث إضافة WhatsApp إلى ميزة الرسائل الصوتية.



رسول تقسيم المدفوعات

كما يوحي الاسم تتيح أداة تقسيم المدفوعات للمستخدمين تقسيم مدفوعاتهم، لاستخدام الوظيفة اضغط على أيقونة Plus في دردشة جماعية، واختر علامة تبويب المدفوعات ثم اضغط على زر البدء.



يمكن للمستخدمين بعد ذلك تقسيم فواتيرهم بالتساوي أو تحديد المبلغ الذي يكون كل مشارك مسؤولاً عنه، يمكنهم أيضًا إضافة رسالة شخصية وتأكيد معلومات الدفع الخاصة بهم وإرسال الطلب.



اختفاء الرسائل بمواصفات وضع فانيش



ستتوفر الملاحظات الصوتية أيضًا في مسينجر، على غرار ما تجده على واتساب.



ستختفي اتصالات المستخدمين بعد رؤيتهم في وضع الفانيش.



سيتمكن المستخدمون أيضًا من إرسال الميمات وصور GIF والملصقات والردود التي ستختفي.



افتح سلسلة دردشة موجودة على جهازك المحمول وحركها لتنشيط وضع فانيش.



يمكن للمستخدمين التمرير لأعلى للعودة إلى محادثتهم السابقة.

