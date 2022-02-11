تعرف على كيفية العثور على التطبيق المخفى من آيفون



ربما كان لديك جهاز iPhone لسنوات - ولكن هل سبق لك استخدام التطبيق المخفي؟. وهو تطبيق سري لا يمكن العثور عليه إلا من خلال البحث عنه فى جهاز آيفون، حيث لن يظهر على شاشتك الرئيسية أو مكتبة التطبيقات وهو أمر مثير للجدل كونها مصممة لإيواء جميع تطبيقاتك حسبما نقل موقع ذى صن.



يُطلق على التطبيق اسم Code Scanner ، وهو مخفي جيدًا.



للعثور عليه اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.



سيؤدي هذا إلى فتح وظيفة البحث على جهاز iPhone الخاص بك.



ثم اكتب "code scanner" ، أو حتى "code" أو "scanner" فقط.



سيظهر رمز أسفل علامة التبويب التطبيقات التي تشير إلى Code Scanner.



رمزها مربع رمادي بزوايا دائرية مع رمز الاستجابة السريعة وأيقونة المسح في المنتصف.



تتمثل الوظيفة الرئيسية للتطبيق في مسح رموز QR - والتي ستراها في العالم الحقيقي.



قد تستخدمها المطاعم في القوائم أو يمكن أن تستخدمها إحدى المستشفيات لتقديم بعض المعلومات السريعة لك.



ما عليك سوى الضغط على محدد المناظر Code Scanner وصولاً إلى رمز QR ومسح ضوئيًا بعيدًا.



بالنسبة لمستخدمي iPhone المحترفين من الممكن إضافة Code Scanner إلى مركز التحكم الخاص بك من خلال الإعدادات أيضًا.



هذا يعني أنك لست مضطرًا للبحث عنه في كل مرة.



ضع في اعتبارك أن هذا لن يعمل إلا إذا كنت تستخدم iOS 14 أو إصدارًا أحدث.



ربما تكون كذلك ، ولكن للتحقق: انتقل إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج.



يمكن القول أن التطبيق زائد عن الحاجة إلى حد ما.



ذلك لأن تطبيق كاميرا iPhone القياسي يحتوي على ماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة مدمج فيه.



ومع ذلك هناك بعض الاختلافات الطفيفة.



تظهر رموز Code Scanner في متصفح تطبيق معين ، وليس تطبيق Safari المعتاد.



هذا يعني أيضًا أنك تفقد الوصول إلى الصفحة بمجرد إغلاق التطبيق.



لكنها طريقة سهلة لمسح رموز QR ضوئيًا دون انسداد سجل Safari الخاص بك.



