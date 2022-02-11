القضاء يناقش وضع سياسات عقابية لتجار المخدرات

غزة-الرأي

أكد المستشار ضياء الدين المدهون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على ضرورة توحيد السياسات والجهود بين مؤسسات المنظومة القضائية "قضاء ونيابة وشرطة المكافحة" للقضاء على آفة المخدرات التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع.

وقال المستشار المدهون " يجب وضع سياسة عقابية رادعة للقضاء على هذه الآفة التي تهتك بالبلد ومواطنيه، على أن تكون هذه السياسات العقابية عامة ومجردة، مع الالتزام بأحكام القانون، وضمان سرعة الفصل في تلك القضايا، مع التأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة، اضافة لسد الثغرات في ملف الاستدلال والتحقيق الابتدائي في القضية".

جاء ذلك خلال افتتاحه لاجتماع عقده المكتب الفني يضم القضاء والنيابة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لرسم سياسات عقابية رادعة لمرتكبي جرائم جلب وتجارة وترويج المخدرات، ترأسه المستشار أكرم كلاب رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي، بحضور وكيل المكتب الفني القاضي إيهاب عرفات، ورئيس هيئة الجنايات الكبرى القاضي سامي الأشرم، وممثلين عن النيابة العامة الأستاذ حسام دكة رئيس المكتب الفني والأستاذ يحيى الفرا رئيس التفتيش القضائي، ومثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مديرها العميد أحمد القدرة والأستاذ محمود النويري.

وأوضح رئيس مجلس القضاء أن نتائج الاجتماع سيتم تحويلها لمشروع قرار يعرض على المجلس الأعلى للقضاء للمصادقة عليه لبدء العمل به، خاصة في هيئة الجنايات الكبرى. مبيناً أنه سيتم وضع سياسات عقابية موحدة لأي ظاهرة تطفوا على السطح.

من جانبه أشار المستشار كلاب لتأثير آفة المخدرات على المجتمع والأسرة والفرد، وضرورة محاربتها بتشديد الأحكام لمرتكبيها خاصة أصحاب العود.



