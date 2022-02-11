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بلدية غزة تعالج انهيارًا في المنتزه الشمالي بشارع الرشيد

11 شباط / فبراير 2022 09:35

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غزة-الرأي

تمكنت  لجنة الطوارئ في بلدية غزة من معالجة انهيارًا في المنتزه الشمالي بشارع الرشيد (البحر) شمال غرب المدينة، ناتج عن تضرر خطوط تصريف مياه الأمطار في المنطقة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمصب مياه الأمطار الموجود في المكان خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي.


وذكرت اللجنة أن آليات وفرق البلدية هرعت مسرعة إلى المكان لمعالجة الانهيار وتأمين المنطقة وسكانها، وقامت بفرد 300 متر مكعب من الرمال حتى هذه اللحظة في المكان، كإجراء سريع بعد تحديد مناطق الضرر ومعالجتها.


وكانت بلدية غزة قد حذرت مراراً وتكراراً من تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والأضرار غير المرئية بفعل الغارات الإسرائيلية العنيفة على المدينة. كما حذرت من تأخر عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة، ودعت المنظمات الدولية والمحلية للتدخل العاجل للبدء في إعادة إعمار.


وحددت البلدية 8 مناطق ساخنة قبل بدء موسم الشتاء تعرضت لتدمير البنية التحتية فيها، وركزت الأعمال فيها للحد من المشاكل المتوقعة، معتبرةً إياها المناطق الأكثر تحديًا خلال تساقط الأمطار، محذرة من إمكانية حدوث إشكاليات فيها خلال فصل الشتاء.
 

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