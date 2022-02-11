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توقيع اتفاقيه لإعادة تأهيل متنزه المنشيّة الاسبوع القادم

11 شباط / فبراير 2022 09:42

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غزة-الرأي

وقع كلا من  بلدية بيت لاهيا والمنتدى الاجتماعي التنموي مذكرة تفاهم مشتركة، بحضور رئيس بلدية بيت لاهيا م. علاء العطار، ومدراء من البلدية.
 وجاء ذلك خلال زيارة وفد من المنتدى يمثّله ،أ. يسر الأطرش رئيس مجلس الإدارة ،إياد الزايغ المدير الإداري والمالي، هديل أبو زيد منسق برنامج الشباب.
،عامر محيسن منسق ميداني.
 ونصّت الاتفاقية على قيام البلدية والمنتدى بشكل تشاركي البدء بمباشرة أعمال تأهيل المتنزّه خلال الأسبوع المقبل، والمتوقع أن يستمر لمدة شهر من تاريخه.
 وضمّت الاتفاقية بنودًا كثيرة تلخّصت في تنفيذ مبادرات نوعية ومشاريع تنموية مشتركة بين الجانبين؛ خلال عام 2022.
 

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