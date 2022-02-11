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رئيس بلدية الشوكة يزور المصنع الأول لإنتاج الأجبان في البلدة

11 شباط / فبراير 2022 09:45

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غزة-الرأي

 أجرى رئيس بلدية الشوكةأ. زياد الدباري والوفد  المرافق  جولة تفقدية في مصنع الأيدي الطيبة للأجبان وذلك للاطمئنان على إنهاء كافة الأعمال قبل افتتاحه رسمياً . ويعتبر المصنع بهذه التكنولوجيا المستخدمة الأول من نوعه في البلدة ويهدف الى الوصول لطاقته الإنتاجية القصوى في مجال لإنتاج الأجبان .
 ويهدف المصنع إلى توفير منتجات بجودة عالية وإلى دعم الاقتصاد الفلسطينيّ، من خلال توفير فرصة عمل .
 وأكد رئيس البلدية على دعم كل الجهود الهادفة للنهوض بالمرأة الفلسطينية، والتي تستهدف نساء وفتيات البلدة ، والتطلعات المستقبلية لتوسيع هذا العمل ليصبح عنواناً للرياديات في بلدة الشوكة ، ويصبح انطلاقةً لتمكين المرأة اقتصادياً .
 

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