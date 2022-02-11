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" الصحة "تعتمد نحو (1413) تأمين صحي خلال يناير

11 شباط / فبراير 2022 09:52

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غزة-الرأي

بينت وحدة التأمين الصحي خلال تقرير أدائها تنفيذ (1413) تأمين صحي خلال يناير من العام الحالي 2022، حيث بلغ اجمالي التأمينات الفعالة 300,294 مؤمن.
وأشار التقرير الى استمرار التواصل مع المؤسسات المختلقة لتحديث بياناتهم، وعمل زيارات ميدانية للمؤسسات والجمعيات الاهلية ومناقشة أهمية التامين الصحي.

وأفاد التقرير أن الوحدة تقوم بالمتابعة الميدانية للمستشفيات وفروع التأمين التسعة المنتشرة في كافة انحاء القطاع لمراقبة وضبط استخدام التأمين الصحي، وللوقوف على أهم التحديات التي تواجههم والعمل على تجاوزها، لافتا إلى ربط بيانات التأمين الصحي بنظام المستشفيات المحوسب.

ولفت التقرير الى توقيع ثمانية عقود بين وحدة التأمين الصحي والمؤسسات غير الحكومية.

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