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الصحة: 6 حالات وفاة و1710 إصابة جديدة بكورونا بغزة

11 شباط / فبراير 2022 10:21

غزة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها 6 حالات وفاة و1710 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 4399 فحصًا مخبريًا وتعافي 1000 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 231768 إصابة بينها 35203 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 194753 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1812 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 206 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 111 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 1957960 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 603292 شخص.

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