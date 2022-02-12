ريال مدريد فى ضيافة فياريال بالدوري الإسبانى

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة قوية فى الخامسة والربع مساء اليوم عندما يلتقى مع فياريال على ملعب لاسيراميكا، معقل فياريال، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ويسعى ريال مدريد في مباراة اليوم لمواصلة الانتصارات بعدما تمكن من تحقيق الفوز على غرناطة بهدف دون رد فى الجولة الماضية، ليواصل التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة.

والتقي الفريقان من قبل في 43 مباراة بالدوري الإسباني، وفاز ريال مدريد في 24 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق فياريال أربع مباريات وحسم التعادل 15 مواجهة.

وأحرز الملكي 87 هدفا خلال الـ 43 مباراة التي جمعت بينهما، بينما سجل فريق فياريال 43 هدفا.

ويدخل ريال مدريد المباراة وسط شكوك حول مشاركة كريم بنزيمة، حيث اضطر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لإعداد خطة بديلة في الهجوم، لأنه بدون المهاجم الفرنسي يبدو كفريق يفتقد إلى الإيقاع في هذه المنطقة.

وسيتاح أمام المدرب اللاعب فينيسيوس، الذي أنهى عقوبة الإيقاف لمباراة.

ومع عدم اعتماده على البلجيكي إيدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش، والويلزي غاريث بيل، يحظى المدرب الإيطالي بماركو أسينسيو الذي أصبح لاعباً مهما كنبأ جيد لهذه الأيام الحاسمة.

ولعب إيسكو أساسياً أمام غرناطة للمرة الأولى منذ 28 من أغسطس الماضي، وعاد للعب كـ"مهاجم وهمي" رغم عدم لعبه في المباريات السابقة.

ومع إصابة اللاعب الفرنسي في أوتار الركبة اليسرى، التي يواصل التعافي منها، والشكوك حول مشاركته في المباراتين المقبلتين الصعبتين أمام فياريال ثم الـ"بي إس جي" في دوري الابطال، لم يكن الصربي يوفيتش الخيار الأول ليحل بديلاً له، رغم أنه البديل الطبيعي لكريم، ولإتاحة خيارات لمغادرة النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخير.

ويبدو أن إيسكو الأكثر إقناعاً للمدرب، لكن الـ 20 دقيقة التي أداها هازارد ويوفيتش أمام غرناطة أظهرت موقفاً جيداً واللذين يدركان أنه يمكن أن تتاح فرصة لهما وربما تعد الأخيرة في ريال مدريد الموسم الحالي.

ويبتعد ريال مدريد بالصدارة بفارق ست نقاط عن ملاحقه إشبيلية ، بينما سيكون فياريال مطالباً بمواصلة الصراع للعودة إلى سلم الترتيب، إذ يحتل الآن المركز السادس برصيد 35 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الرابع، الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

وفي مباراة أخرى، يلعب أتلتيكو مدريد أمام خيتافي، في مباراة يسعى من خلالها فريق المدرب سيميوني إلى استعادة المعنويات بعد الهزيمة من برشلونة 4-2 في المرحلة الماضية.

كما يلعب اليوم قادش وسيلتا فيجو ويواجه رايو فايكانو منافسه أوساسونا.