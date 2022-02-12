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المجمع الإسلامي يتوج بطلاً لكأس تنس الطاولة

12 شباط / فبراير 2022 08:50

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توج فريق نادي المجمع الإسلامي بلقب بطولة كأس الراحل سالم الشرفا لتنس الطاولة، بعد فوزه في اللقاء النهائي على منافسه التقليدي شباب خانيونس، بنتيجة (3_1).

وفاز لاعب المجمع عبدالله السقا على منافسه حاتم وادي بنتيجة (3_0)، وبنفس النتيجة تغلب لاعب المجمع يُسري أبو سيف على عبد السلام غريز، وتمكن لاعب شباب خانيونس جهاد غريز من الفوز على لاعب المجمع حسام الباز بنتيجة (3_1)، وحسم يسري أبو سيف اللقب لصالح المجمع بعد الفوز على اللاعب حاتم وادي بنتيجة (3_0).

وحصل فريقا خدمات المغازي والصداقة على المركز الثالث مكرر، بعد خسارة الأول من شباب خانيونس بنتيجة (3_1)، والثاني من المجمع الإسلامي بنتيجة (3_0).

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