المجمع الإسلامي يتوج بطلاً لكأس تنس الطاولة

توج فريق نادي المجمع الإسلامي بلقب بطولة كأس الراحل سالم الشرفا لتنس الطاولة، بعد فوزه في اللقاء النهائي على منافسه التقليدي شباب خانيونس، بنتيجة (3_1).

وفاز لاعب المجمع عبدالله السقا على منافسه حاتم وادي بنتيجة (3_0)، وبنفس النتيجة تغلب لاعب المجمع يُسري أبو سيف على عبد السلام غريز، وتمكن لاعب شباب خانيونس جهاد غريز من الفوز على لاعب المجمع حسام الباز بنتيجة (3_1)، وحسم يسري أبو سيف اللقب لصالح المجمع بعد الفوز على اللاعب حاتم وادي بنتيجة (3_0).

وحصل فريقا خدمات المغازي والصداقة على المركز الثالث مكرر، بعد خسارة الأول من شباب خانيونس بنتيجة (3_1)، والثاني من المجمع الإسلامي بنتيجة (3_0).