"العدل "توقع بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة المحاميين الفلسطينيين

غزة-الرأي

وقع المستشار أحمد عمر الحتة وكيل وزارة العدل بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين ممثلة بنائب النقيب أ. عبد العزيز الغلاييني، بشأن عقد دورات تدريبية في مجال التحكيم، ويقضي البروتوكول برفد خبرات أعضاء مركز التحكيم في نقابة المحامين الفلسطينيين، وتمكين وتنمية قدرات المحكمين المعتمدين لدى وزارة العدل.

وأوضح الحتة أهمية البروتوكول في تعزيز ثقافة التحكيم والارتقاء به بفلسطين، مبيناً أهمية التحكيم كمساند للقضاء، كونه أحد الوسائل البديلة لحل المنازعات، والتي تخفف عن كاهل القضاء، وتساهم في تقصير أمد التقاضي.

من جانبه، أشاد الغلاييني بدور الوزارة الكبير في خدمة قطاع العدالة وتقديم التسهيلات للنهوض به وحل أي إشكاليات، مؤكداً على أهمية البروتوكول في تعزيز التحكيم في جميع مجالاته للمساهمة في تقصير أمد المنازعات بين المتخاصمين.

يذكر أن بروتوكول التعاون يشمل التدريب والتثقيف القانوني في مجال التحكيم استنادا إلى قانون التحكيم ولائحته التنفيذية وصولا إلى اعتماد خبراء ذوي اختصاص في المجالات المختلفة.

