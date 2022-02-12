بلدية غزة تكثف جهودها لتقليم الأشجار الكبيرة في المدينة

غزة-الرأي

كثفت بلدية غزة جهود تقليم الأشجار الكبيرة في الشوارع والجزر في المدينة، حيث تم تقليم نحو 1000 شجرة منذ بداية فصل الشتاء الحالي، ضمن حملة بدأتها البلدية بهدف تحسين المظهر العام وإتاحة الرؤية للسائقين والمارة، وحفاظًا على سلامة الأشجار.

وذكرت دائرة الحدائق في البلدية أنه تم تقليم الأشجار في عدة شوارع أبرزها؛ شارع أمين الحسيني، وأحمد الشقيري، والنصر، والثورة، والوحدة، وعمر المختار، وشارع يافا، وبالقرب من مستشفى محمد الدرة، وشارع سعيد العاص، بالإضافة إلى شارع الصحابة، وبور سعيد، وجامعة الدول العربية، وعون الشوا المعروف بشارع 8.

وأضافت الدائرة أن عملية تقليم الأشجار تهدف لإتاحة الرؤية للسائقين والمارة، وتهوية الأشجار وإزالة الأغصان الميتة، وتكوين الهيكل الأساسي للشجرة، وتقصير الفروع وإزالة الأغصان القديمة للشجرة، وزيادة عمر الأشجار.

وأوضحت أن الحملة تنفذ ضمن مشروع زيادة المساحات الخضراء وتعشيب وتقليم الجزر بتمويل عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

يذكر أن بلدية غزة قد قامت بحملة مماثلة لتقليم الأشجار خلال الأشهر الماضية استهدفت شوارع رئيسة أيضاً منها شارع صلاح الدين في نفوذ المدينة، وشارع عمر المختار، وشوارع أخرى في المدينة.

