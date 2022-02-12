بلدية غزة تشرع بتاهيل شارع عبد القادر الحسيني

غزة-الرأي

بلدية غزة تشرع بتنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار وصيانة المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي.

وذكرت البلدية أن أعمال المشروع بدأت بتمديد خط تصريف مياه الأمطار قطر 1000 ملم قرب مفترق العباس وسيتم وصله بالخط الموجود في المنطقة.

وأشارت إلى إغلاق شارع شارل ديغول من مفترق حيدر عبد الشافي جنوبًا حتى مفترق العباس شمالاً من الجهة الشرقية بسبب الأعمال على الطريق.

يذكر أن تكلفة هذا المشروع الذي سيعالج مشكلة تجمع مياه الامطار في شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه وخاصة محيط مسجد الكنز، تقدر بـ مليون و 600 ألف دولار، بتمويل من اللجنة القطرية لإعادة الإعمار.



