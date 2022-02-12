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الزراعة تفتتح برنامج تحديث "بطاقة المزارع

12 شباط / فبراير 2022 10:11

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غزة-الرأي

افتتح وكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري ، مشروع" تحديث بطاقة المزارع" في مركز التدريب التابع للوزارة، بحضور كل من مدير عام الادارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين م. ناصر ديب، و م. أحمد الأسطل، مدير دائرة البرمجيات وإدارة قواعد البيانات ،وبحضور جميع دوائر الإرشاد وخدمات المزارعين في جميع المحافظات ،وعدد من المهندسين الزراعيين بالوزارة.
بدوره، رحب م. ديب، بوكيل الوزارة د. أيمن اليازوري وبالحضور جميعاً، مقدماً شرحاً وافياً عن هذا البرنامج الهام، والذي يهدف للنهوض بالعمل الارشادي وتحديد المساحات المزروعة في كافة محافظات القطاع.
من جانبه، تحدث اليازوري، عن أهمية البرنامج، وضرورة الاهتمام بالعمل بهذا الاتجاه،وعلى التعاون بين جميع العاملين بروح الفريق الواحد.
كما أكد اليازوري على أهمية البيانات والمعلومات ودورها في ترشيد القرارات المتخذة في القطاع الزراعي، وتطوير هذا القطاع،معتبراً برنامج بطاقة المزارع،أحد الادوات المهمة في الوصول للمزارع وتقديم الاسناد والارشاد المطلوبين لدعمه.
بدوره، قام م. الأسطل، بتدريب عدد من المهندسين الزراعين العاملين بلميدان في مديريات الزراعة الخمس،مقدما  عرضاً كامل للتعامل مع هذا البرنامج ومنح الصلاحيات للمهندسين العاملين في المديريات.
كما أجاب الأسطل على جميع التساؤلات من الحضور، مؤكدا استئناف القاءات الخاصة بالعمل على برنامج بطاقة المزارع من أجل الوصل إلى الهدف المشهود.
 

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