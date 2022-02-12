الزراعة تناقش مع مزارعي الوسطى تحديد وتغيير نمط "الزراعة الاحادية "

غزة-الرأي

نفذت دائرة الخضار والزهور والمحاصيل في الادارة العامة للارشاد و خدمات المزارعين،بالتعاون مع وحدة الارشاد في محافظة الوسطى .

ندوة ارشادية هامة حول "تحديد المساحات الزراعية لمزارعي المحافظة.

ويهدف البرنامج الزراعي المنفذ من طواقم الارشاد بوزارة الزراعة، إلى توعية المزارعين للتنوع المحصولي والزراعات الموصى بها ، حسب حاجة السوق، وعدم الاعتماد على الزراعة الاحادية.

وتسعى الزراعة لتحقيق توازن بين الطلب والعرض، في منتجات الخضار كافة،وذلك لحماية المنتج الوطني من الصدمات التسويقية المتكررة، خاصة في فترات ذروة الانتاج.

