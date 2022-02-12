وزارة الاتصالات تصدر تقرير بأبرز إنجازاتها خلال شهر يناير 2022

غزة-الرأي



أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريراُ بأهم انجازاتها خلال شهر يناير للعام 2022م في القطاعات الثلاث "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد".

فعلى صعيد العمل المؤسسي شكلت الوزارة للمجلس الاستشاري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم عقد الاجتماع الأول، كما أصدرت الوزارة تعليمات بشأن تسجيل اجهزة الهواتف الخلوية على منظومة ادارة معارض الهاتف المحمول الالكترونية، كم تم اعداد سياسة تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، بالإضافة إلى تأهيل شركة ثالثة لتوزيع البريد الداخلي.

وأوضحت الوزارة أنها بدأت بإجراءات تشكيل لجان تنفيذ قرار فحص مدى التزام الدوائر بسياسة أمن المعلومات حكومياً وقرار جائزة أفضل تحول رقمي ذكي في القطاع الخاص، كما تم البدء بإجراءات تنفيذ جائزة أفضل فكرة شبابية تخدم العمل الحكومي بإطلاق الموقع الإلكتروني: www.technovate.gov.ps الخاص بالجائزة. وعقد عدة فعاليات مع الجامعات.

وذكرت الوزارة أنها أعدت الإطار الاستراتيجي والمؤشرات التنموية لخطة الوزارة للأعوام 2022-2024، كما تم إعداد الإطار الاستراتيجي للتحول الرقمي 2022-2024 داخل الدوائر الحكومية، كما تم اعداد الخطة التشغيلية العام 2022 إلكترونياً، كما تم اصدار تقرير تقييم الخطة التشغيلية للعام 2021 حيث بلغت نسبة الإنجاز 85.39%.

وذكر التقرير أنه تم إعداد تصور إجرائي لإضافة خدمة خلو طرف الموظفين إلى مركز الخدمة الموحد وزيارة (6) دوائر حكومية ومناقشة الخدمة مع الأطراف المعنية، حيث تم عقد عدد لقاءات فنية لمناقشة إعادة هندسة الخدمة، وتم اعداد مقترح تطوير وتحسين ل 4 مراكز تقديم خدمة تابعة للوزارة، كما تم البدء بدراسة العبء الوظيفي لموظفي الوزارة وفقاً لنماذج معتمدة اعدت لذلك.

وأوضحت الوزارة أنه تم بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة المالية الإعلان عن طرح عطاء تقديم خدمات تدريب على تقنيات برمجية متقدمة ومهارات العمل عن بعد ضمن مشروع بناء القدرات لدمج الخريجين في سوق العمل "We Start"..

وبينت الوزارة إنها أعدت مقترح حول دور الوزارة في مكافحة جرائم النصب المالي الالكتروني كما شاركت في ورشة عمل في المجلس التشريعي بما يخص التسويق الهرمي.

وبين التقرير أن اللجنة العليا للتحول الرقمي عقدت (3) لقاءات، ولتعزيز التحول الالكتروني في الوزارات تم عقد عدة اجتماعات مع المختصين في (وزارة النقل والمواصلات لدراسة واقع تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني، ووزارة الصحة لمناقشة للتعديل على نظام التراخيص، وخدمة أرشفة ملفات التراخيص القديمة،والنيابة العامة لمناقشة تطوير تطبيق خاص بخدمات النيابة مخصص للأجهزة الذكية، ووزارة العمل لمناقشة الخدمات الخاصة بطلب الحصول فرصة عمل تشغيل مؤقت، وسلطة المياد وجودة البيئة ووزارة الاقتصاد والمجلس الاعلى للقضاء وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية وديوان الرقابة المالية والإدارية لتطوير وشرح استخدام الانظمة الجديدة والمستحدمة في العمل الحكومي، كم تم عقد اجتماع وزارة الحكم المحلي بخصوص ومع مؤسسة JCP بخصوص حوسبة بيانات البلديات.

كما تابعت تشغيل تطوير البوابة المركزية لتقديم طلبات المعاملات الحكومية وكما انجزت المرحلة الثانية من نظام ادارة المشاريع المركزي ونظام الصرف من المستحقات.

وتابعت الوزارة آلية تشغيل الإصدار الثاني من نظام شؤون الموظفين القياسي في (27) مؤسسة- ونظام المراسلات الإلكترونية القياسي في (12) مؤسسة ومنظومة الترميز البريدي والخريطة التفاعلية والسماح للبلديات بتزويد نظام المعلومات الجغرافية بالرمز البريدي للمباني.

كما وتابعت الأنظمة المحوسبة داخل الوزارة، حيث عملت على تطوير منظومة ادارة رخص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشغيل نظام ادارة البعائث البريدية، تطوير وتشغيل نظام إدارة النماذج الحكومية المحوسب، ومتابعة عمل نظام ارشفة السندات وتقديم الدعم الفني لمكاتب البريد، كما عمل المختصون على تشغيل نظام بنك البريد المطور بتقنيات الويب، بالإضافة الى مشاركة الوزارة في عدة لجان مقابلات للمتقدمين لوظائف مهندس ومبرمج قواعد بيانات في ديوان الموظفين العام.

في مجال الخدمات والمواقع الإلكترونية

وبينت الوازرة أنها انتهت من تطوير الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس الأعلى للرياضة وجاري العمل على تطوير الموقع الإلكتروني لسلطة المياه وجودة البيئة، كما وتم إطلاق (12) خدمة وطلب ضمن البوابة الموحدة للخدمات، وتم تطوير خدمة الاستعلام عن صور المواطنين لصالح وزارة الصحة، ومتابعة إشعارات التطعيم ضمن منظومة الدخول الموحد.

كما وتابعت تشغيل تطبيق الدخول الموحد على الاجهزة العاملة بنظام الاندرويد، و نسخة IOS، والخاص بمجموعة من الخدمات الالكترونية الخاصة بالجمهور، وتشغيل بوابة الاستعلام الحكومية المركزية "تكامل"، وتقديم الدعم الفني لمستخدمي البوابة، وتفعيل خدمة استعلام صرف منحة الأسر المتعففة - يناير 2022.

وأوضحت الوازرة أنها عملت على تشغيل منظومة سوق العمل التابع لوزارة العمل وتم تطوير المرحلة الاولي من النظام الخاص بالخدمة الالكترونية الخاصة بالحصول على رخصة القيادة التابعة لوزارة النقل والمواصلات.

وعملت الوزارة على تطوير بعض الخدمات في منظومة الاضرار المركزية، والعمل على تجهيز استبيان إلكتروني خاص بوزارة المرأة، وتم تطوير منظومة ادارة الحوالات المالية ومتابعة تشغيله ومنح الصلاحيات اللازمة بالخصوص.

وعلى صعيد تطبيقات الهواتف الذكية والخدمات الذكية ذكر التقرير أنه تم تشغيل تطبيق sso” " خاص بعمليات الدخول الموحد والموجه للمواطنين وجمهور المستفيدين من نظام تسجيل الدخول الموحد المركزي النظام متوفر بنسختي IOS + Android. حيث تم رفع اصدار جديد للنسختين لمعالجة مشكلة الدخول بواسطة رمز QR، كما تم الانتهاء من تطوير الإصدار الأول من تطبيق "حكومي" على نظامي Android و نظام IOS ،حيث تم إضافة خدمات بوابة النماذج الحكومية.

كما وقدمت الدعم الفني ومراقبة أداء قاعدة بيانات الوزارات وقاعدة البيانات الحكومية، و كما عملت على تزويد قاعدة البيانات الحكومية ببيانات الأسرى والشهداء من ملف من وزارة الأسرى وببيانات جمع الشمل من الداخلية، وتزويد قاعدة البيانات الحكومية ببيانات الهيكلية والحسابات المالية الخاصة بوزارة الصحة والموجودة طرف وزارة المالية،

أشارت الوازرة إلى إرسال ملفات الاتصال وملفات VPN للبلديات والتواصل والمتابعة معها لحل مشاكل الاتصال، مشيرةً أن عدد عمليات الاستعلامات عن البيانات الحكومية قد بلغ (30.5) مليون استعلام، وأن عدد معاملات نظام الدفع الإلكتروني المركزي بلغ (50,093) معاملة، كما وتم التسجيل الموحد لعدد (3.5) مليون.

ونوهت الوازرة أنها عملت على تقييم ومتابعة طلبات الوزارات الخاصة بخدمة الـ VPN متابعة وإصلاح عطل عدد)، و كما تم تركيب خطوط شبكة حكومية BSA جديدة عدد (9) وفصل خطوط شبكة حكومية عدد (4)

وأوضحت الوزارة أنها منحت أذونات استيراد أجهزة اتصالات وتكنولوجيا معلومات بواقع (111) إذن، وأنها اصدرت (26) رخصة وموافقات في مجال الاتصالات، وأصدرت رخصة خدمات نقل وتداول البريد السريع عدد (3)، ومنح رخصة تقديم خدمة القيمة المضافة عدد (1)، ومعالجة (3) شكوى بين الشركات المرخصة، وتوجيه اخطارات عدد(5) لشركات النقل وتوزيع البريد الداخلي والسريع،

وتابعت أنها عملت على فحص أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المدخلة عبر معبر كرم أبو سالم.

وذكرت الوزارة انها نفذت (15) زيارة ميدانية وكشف فني على خدمات الهاتف المحمول والمواقع الراديوية، ودراسة (14) طلب لإنشاء وتعديل محاطات هاتف محمول وشبكات لاسلكية وخدمات بث، وتنفيذ (3) جولات ميدانية مسح ميداني لقنوات النطاق الترددي وقياس كثافة القدرة الكهرومغناطيسية.

كما ومنحت الوزارة (7) موافقات لإنشاء وتعديل وتشغيل وازالة محطات الهاتف المحمول والشبكات اللاسلكية، وتنظيم ( 8 ) جولات تفتيشية على محطات بث موجات كهرومغناطيسية ومحطات الهاتف المحمول، والعمل على اعداد المتطلبات الفنية لضبط الشبكات العشوائية.

وذكرت الوزارة في تقريرها على صعيد الادارة العامة للبريد أن عدد معاملات الخدمات المالية والمصرفية بلغ (64,053) معاملة، وأن معاملات الخدمات بريدية بلغ (3,446) معاملة.

كما واستقبلت الوزارة (92) طلب للاشتراك في خدمة السداد الالي للكهرباء، و (71) طلب للبلديات، و (278) للشركات الخاصة وبنك الانتاج والجامعات و(79) طلب للحصول على خلو طرف، ووصل عدد المعاملات الواردة لمركز خدمات الجمهور استفسار ودعم فني (1,522) معاملة، وتم معالجة عدد (12) شكوى.

وأصدرت الوازرة (14) قرار لتنظيم سير العمل في الوزارة، وقامت بتنفيذ زيارات رقابية عدد (2) لمكاتب البريد وإعداد تقارير عنها، وتقديم (4) دراسات قانونية و(38) استشارة قانونية، وتدقيق الحجوزات الواردة من المحاكم ودوائر التنفيذ الشرعية والنظامية لعدد (180) معاملة، والمصادقة على (700) أمر تحويل شهري بالتنسيق مع البريد.

كما وعملت الوازرة على استيعاب طلبة التدريب الميداني وعددهم (11) طالب وطالبة موزعين على تخصصات الوزارة.

