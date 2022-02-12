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اللجنة المركزية للابنية تعقد اجتماعها الدوري وتتخذ عدة قرارات

12 شباط / فبراير 2022 10:32

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غزة-الرأي

عقدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلستها رقم 3/2022 في مقرها الدائم بوزارة الحكم المحلي لمناقشة عدة ملفات وإصدار القرارات الخاصة بها.
وترأس اللجنة الوكيل المساعد بوزارة الحكم المحلي م.سعيد عمار، وبحضور كامل أعضاء اللجنة حيث تم عرض الملفات البالغ عددها 11 موضوع .
حيث تمت مناقشة عدد (2) من معاملات الترخيص والموافقة على ملف واحد، ومناقشة وايداع (٣) ملف تفصيلية لشبكات شوارع وأحياء سكنية في محافظات غزة، ومناقشة مخطط توسعة نفوذ والذي تم تشكيل لجنة فنية لدراسته.
وفيما يتعلق بالمتفرقات فقد تم عرض عدد (٥) ملفات متفرقة تتضمن نظام تنظيم ترخيص المنشات والحرف المركزية، ونماذج موحدة لبيان الشروط التنظيمية ولمخطط المسطح (layout) تنوع فيها اتخاذ القرارات ما بين ادخال تعديلات واعتماد وتشكيل لجان فنية
 

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