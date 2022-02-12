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الشرطة تنهي خلافين ماليين بقيمة 55 ألف دولار

12 شباط / فبراير 2022 01:19

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غزة-الرأي

أنهى قسم العلاقات العامة بالاشتراك مع قسم الشكاوى بمركز شرطة الشجاعية بمحافظة غزة خلافًا ماليًا بقيمة 46 ألف دولار أمريكي بين "تجار أدوية" على إثر خلافات بينهم حول معاملات تجارية.

وفي هذا الصدد، أوضح المقدم نبيل فرج الله رئيس قسم الشكاوى بالمركز، أن تم تلقي شكوى حول خلافات مالية بين اثنين من التجار على خلفية معاملات أدوية طبية بينهما منذ ثلاثة أعوام.

وبيّن أنه تم استدعاء طرفي الخلاف، والجلوس معهم بحضور محامي الدفاع للأطراف لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر والوصول إلى حل مع الأطراف.

وأشار المقدم فرج الله إلى أنه تم تسليم كمبيالات بقيمة المبلغ كاملاً, وإرجاع الشيكات للمشتكي وإنهاء الخلاف وإغلاق ملف الشكوى.

في سياقٍ منفصل، أنهى قسم العلاقات العامة بمركز شرطة الرمال خلافًا ماليًا بقيمة 7450 دولار ومبلغ 7آلاف شيكل بين اثنين من المواطنين، حول معاملات تجارية, على إثر شكوى مالية محوّلة من النيابة العامة للنظر فيها وإنهائها.

وأوضح المقدم محمود الريّس مسؤول قسم العلاقات العامة أنه تم استدعاء طرفي الخلاف وتقريب وجهات النظر بينهما, وصولاً إلى حلٍ دفع بموجبه المشتكى ضده كامل المبلغ إلى المشتكي، وإنهاء الخلاف بينهما والتنازل عن القضية حسب الأصول.

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