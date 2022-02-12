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بعنوان " خذ كتاب وضع كتاب "

مكتبات بلدية غزة تطلق حملة لاستبدال الكتب لإثراء المعرفة لدى القراء

12 شباط / فبراير 2022 01:21

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غزة-الرأي

اطلقت مكتبات بلدية غزة في مكتبة ديانا تماري التابعة للبلدية حملة لاستبدال الكتب بعنوان " خذ كتاب وضع كتاب " ضمن جهودها لتشجيع القراء على تبادل الكتب والاستفادة من عناوين ومواضيع أخرى ضمن هذه الحملة.
وبين رئيس قسم المكتبات في البلدية رائد الوحيدي أن مدة الحملة 5 أيام تبدأ يوم الأحد القادم 13 فبراير وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير وتجري في مقر المكتبة في مركز رشاد الشوا الثقافي خلال ساعات الدوام الرسمي للمكتبة من 8 صباحاً وحتى الساعة 2:30 مساءً.
وأضاف أن الحملة تستهدف القراء والمهتمين وطلبة الجامعات وجميع فئات المجتمع وتهدف لإثراء الثقافة وتنويعها لدى القراء وتشجيعهم على ارتياد المكتبات العامة والقراءة والتعارف وتبادل المعلومات.
وأوضح أنه سيتم عرض نحو 2000 كتاب خلال الحملة بهدف تبديلها مع الزوار ورواد المكتبة بالإضافة إلى الكتب التي يستبدلها القراء بهدف إتاحة الفرصة أمام القراء للاستفادة من أكبر عدد من العناوين والمواضيع المختلفة.
ودعا الوحيدي كافة القراء والمهتمين للاستفادة من الحملة والمشاركة في عملية تبديل الكتب التي لديهم والاستفادة من مواضيع وعناوين أخرى.
يذكر أن بلدية غزة تمتلك ثلاثة مكتبات وهم المكتبة العامة في شارع الوحدة ومكتبة ديانا تماري صباغ في مركز رشاد الشوا، ومكتبة فرعية في مركز هولست، وتضم المكتبات الثلاثة آلاف العناوين والكتب في مختلف العلوم الطبيعية والإنسانية.
 

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