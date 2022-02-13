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تحديثات "الواتس آب" تخلصك من الإحراج .. تعرف عليه

13 شباط / فبراير 2022 08:23

تحديثات "الواتس آب" تخلصك من الإحراج .. تعرف عليه
تحديثات

يقوم تطبيق "واتساب"  باختبار تحديث يمكن أن يخلصك من الإحراج، حيث سيتم إدخال العديد من التغييرات الرئيسية على التطبيق - بما في ذلك تغيير كبير في الكاميرا. ويختبر WhatsApp بانتظام الميزات الجديدة قبل طرحها لعامة الناس.

تم رصد تغيير رئيسي واحد من قبل محققي "واتساب"  في  WABetaInfo

يستخدم "واتساب" الإصدار التجريبي من التطبيق على iOS لتجربة تغيير الكاميرا.

تم الآن استبدال شريط الوسائط الأفقي في الجزء السفلي بزر لفتح المعرض.

في الوقت الحالي يمكنك التمرير سريعًا لأعلى وعرض صورك الشخصية لأي شخص قريب منك حسبما نقل موقع  ذي صن.

لكن التحديث الجديد يوقف هذا عن طريق إخفاء صورك الحديثة بعيدًا.

هذا يجعله يتماشى مع تطبيق كاميرا iPhone الرسمي من  آبل.

تم أيضًا إعادة تصميم رمز الكاميرا على كاميرا WhatsApp قليلاً.

يعمل "واتساب" أيضًا على عدد من الميزات الأخرى، بما في ذلك ردود الفعل على الرسائل على غرار "فيسبوك" ووظيفة الإيقاف المؤقت والاستئناف للملاحظات الصوتية.

كيفية الحصول على  WhatsApp beta

لتنزيل WhatsApp beta لهاتفك الذكي ، يجب عليك الانتقال إلى Google Play على جهازAndroid والبحث عن واتساب.

قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي".

اضغط على زر "أنا في" ثم انقر على "انضمام" للتأكيد.

الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.

يعد الانضمام إلى WhatsApp beta على iPhone أكثر صعوبة ولديه سعة محدودة.

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