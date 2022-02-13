"مجلس الشباب والرياضة" يتوج المجمع الإسلامي بطلاً لكرة الطاولة

غزة- الرأي

توج المجلس الأعلى للشباب والرياضة نادي المجمع الإسلامي بطلا لكأس المرحوم سالم الشرفا لأندية المحافظات الجنوبية لكرة الطاولة، والذي نظمه اتحاد اللعبة برعاية المجلس الأعلى على طاولات الاتحاد بصالة حسن سلامة بالنصيرات.

وأكد أبطال نادي المجمع الإسلامي بهذا التتويج الجديد جدارتهم في الحصول على اللقب من خلال نجوم الفريق عبد الله السقا وحسام الباز ويسري أبو سيف.

وجرت لقاءات المربع الذهبي التي جمعت المجمع الإسلامي والصداقة انتهت بفوز الأول 0/3.

فيما فاز شباب خانيونس على خدمات المغازي في نفس الدور بنتيجة 1/3،

وفي اللقاء النهائي تمكن المجمع الإسلامي من الفوز على منافسه شباب خانيونس 1/3.

أدار اللقاءات الحكمان الدوليان محمود أبو شرار ومحمد نوفل.

وخلال التكريم الذي جرى بحضور ناظم جابر ممثلا عن المجلس الأعلى، ومحمد الدلو رئيس اتحاد كرة الطاولة وعضوي الاتحاد أديب أبو غزال وياسر اسليم ونجلي المرحوم سالم الشرفا نائل ونادر، وتوفيق ابو حرب ممثلا للتجمع الديمقراطي الرياضي وعدد من إدارات الأندية المشاركة.

وقدم محمد الدلو رئيس الاتحاد شكره للمجلس الأعلى للشباب والرياضة راعي البطولة ممثلا بالأمين العام المساعد عبد السلام هنية وللأندية المشاركة والحكام.

كما قدم تهانيه لبطل الكأس ووصيفه لما قدموه من مستويات قوية أمتعت الجمهور من عشاق اللعبة.

وخلال التكريم قدم رئيس الاتحاد درع تذكاري لعائلة المرحوم سالم الشرفا تقديرا لما قدمه للعبة خلال مسيرة عطاء طويلة.