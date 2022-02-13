وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف أثري مهم يوثق الحياة اليومية للفراعنة وكالة الرأي الفلسطينية قرية إسبانية غارقة منذ عشرات السنين طفو على السطح! وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ44 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون وشرطة الاحتلال يعتدون على المواطنين بحي الشيخ جراح وكالة الرأي الفلسطينية علماء يطورون نافذة ذكية تمتص الحرارة شتاء وتعكسها صيفاً وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تكشف رسمياً عن هواتف Galaxy S22 الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية البطنيجي: مقتل مواطن خلال شجار عائلي شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية تحذير مستخدمي "أندرويد" من عملية احتيال نصية خطيرة! وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن أن تصاب بالحساسية بسبب تربية القطط؟ وكالة الرأي الفلسطينية لو بتعانى من من انزلاق غضروفى.. اتبع هذه النصائح
أخبار » الأخبار الحكومية

لكأس المرحوم "سالم الشرفا

"مجلس الشباب والرياضة" يتوج المجمع الإسلامي بطلاً لكرة الطاولة

13 شباط / فبراير 2022 09:24

"مجلس الشباب والرياضة" يتوج المجمع الإسلامي بطلا لكأس المرحوم "سالم الشرفا" لكرة الطاولة

غزة- الرأي

توج المجلس الأعلى للشباب والرياضة نادي المجمع الإسلامي بطلا لكأس المرحوم سالم الشرفا لأندية المحافظات الجنوبية لكرة الطاولة، والذي نظمه اتحاد اللعبة برعاية المجلس الأعلى على طاولات الاتحاد بصالة حسن سلامة بالنصيرات.

وأكد أبطال نادي المجمع الإسلامي بهذا التتويج الجديد جدارتهم في الحصول على اللقب من خلال نجوم الفريق عبد الله السقا وحسام الباز ويسري أبو سيف.

وجرت لقاءات المربع الذهبي التي جمعت المجمع الإسلامي والصداقة انتهت بفوز الأول 0/3.

فيما فاز شباب خانيونس على خدمات المغازي في نفس الدور  بنتيجة 1/3،
وفي اللقاء النهائي تمكن المجمع الإسلامي من الفوز على منافسه  شباب خانيونس 1/3.

أدار اللقاءات الحكمان الدوليان محمود أبو شرار ومحمد نوفل.
وخلال التكريم الذي جرى بحضور ناظم جابر ممثلا عن المجلس الأعلى،  ومحمد الدلو رئيس اتحاد كرة الطاولة وعضوي الاتحاد أديب أبو غزال وياسر اسليم ونجلي المرحوم سالم الشرفا نائل ونادر، وتوفيق ابو حرب ممثلا للتجمع الديمقراطي الرياضي وعدد من إدارات الأندية المشاركة.

وقدم محمد الدلو رئيس الاتحاد شكره للمجلس الأعلى للشباب والرياضة راعي البطولة ممثلا بالأمين العام المساعد عبد السلام هنية وللأندية المشاركة والحكام.
كما قدم تهانيه لبطل الكأس ووصيفه لما قدموه من مستويات قوية أمتعت الجمهور من عشاق اللعبة.

وخلال التكريم قدم رئيس الاتحاد درع تذكاري لعائلة المرحوم سالم الشرفا تقديرا لما قدمه للعبة خلال مسيرة عطاء طويلة.

273765634_660629031950217_2536060966732739660_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مجتمع الأقصى تميز في التعليم الالكتروني وإقبال على برامجها التكنولوجية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟