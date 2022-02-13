دوري الأبطال: قمة مغاربية سلبية وفوز صعب لصنداونز على الهلال

غابت الاهداف عن القمة المغاربية بين النجم الساحلي التونسي وضيفه شباب بلوزداد الجزائري فتعادلا سلباً الجمعة على ملعب “حمادي العقربي” في رادس في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتضم المجموعة الترجي التونسي الذي يستضيف غداً جوانينغ غالاكسي البوتسواني.

وقدم الفريقان شوطاً أول متواضعاً، حيث سيطر الحذر على الأداء العام.

ودفع المدرب الفرنسي للنجم الساحلي الطامح الى لقبه الثاني في المسابقة بعد 2007، روجيه لومير (80 عاماً) برأس الحربة العاجي سليمان كوليبالي ومعه الثلاثي ايهاب المساكني وياسين العمري وفرج القيرماني، فيما أشرك المدرب البرازيلي لبلوزداد ماركوس باكيتا أبرز أوراقه الهجومية كريم عريبي الذي واجه فريقه الاسبق، ومحمد باكير وخالد بوسليو.



وقال باكيتا “نقطة التعادل ليست حصيلة سيئة خارج قواعدنا، علماً أننا كنا نستحق نقاط الفوز بعدما سيطرنا على اللقاء”، مضيفا “علينا ان نستعد للمواجهة المقبلة وهي قمة مغاربية أيضاً ضد الترجي، وبالتالي نتطلع الى الفوز في ملعبنا وينبغي ان نكون مستعدين لأقصى الحدود لهذه المنافسات وضد خصوم أقوياء”.



وغابت الخطورة عن فرص الفريقين، وكان ابرزها رأسية عريبي الضعيفة بين يدي الحارس أيمن المثلوثي (11).

وسدد العمري كرة بعيدة مرت بعيدة عن مرمى الحارس الجزائري أحمد عبد القادر (25)، وكاد المساكني ان يباغت شباك بلوزداد بتسديدة بعيدة انحرفت عن المرمى (29).

وبدا الفريق الزائر الأفضل سيطرة وفرصاً مع انطلاق الشوط الثاني وشدد ضغطه على مرمى المثلوثي الذي تحمل مع خط الدفاع عبئاً كبيراً، مقابل اعتماد فريقه على المرتدات السريعة.



وكاد عريبي ان يهز الشباك برأسية قوية إلا أن المثلوثي سيطر عليها بصعوبة (61).

وكاد البديل الغاني ابراهام وايو أن يفتتح التسجيل للنجم مباشرة بعد دخوله بكرة رأسية (77).

ومرر اللاعب الجزائري للنجم الساحلي حسين بن عيادة كرة عرضية متقنة من ركلة حرة تابعها المدافع غفران النوالي براسه ارتدت من القائم الايمن في أخطر فرص اللقاء (82).

وحصل بلوزداد على ركلة جزاء اثر عرقلة خير الدين مرزوقي من النوالي داخل المنطقة فانبرى لها مرزوقي بنفسه إلا أن المثلوثي تصدى لها ببراعة (90+1).



وافتتح صنداونز الجنوب إفريقي مشواره بفوز صعب على ضيفه الهلال السوداني 1-صفر في بريتوريا ضمن المجموعة الاولى التي تضم أيضاً الاهلي حامل اللقب والمريخ السوداني اللذين تأجلت مواجهتهما الى الشهر المقبل بسبب مشاركة الفريق المصري في كاس العالم للأندية في الامارات.

وخطف صندوانز هدفاً سريعاً إثر خطأ فادح من ولي الدين خضر الذي حاول إعادة الكرة الى الحارس الدولي علي بوعشرين إلا أنها وصلت بالخطأ الى المهاجم ثيمبا زواني الذي سددها داخل المرمى (8).



وتعرض صنداونز لضربة قوية بإصابة نجمه الأوروغوياني غاستون سيرينو فترك مكانه لثابيلو مورينو (26).

وضغط الهلال أملاً في إدراك التعادل، وسدد محمد عبد الرحمن “غربال” كرة قوية أمسكها الحارس الأوغندي دينيس أونيانغو (40).

واستعاد صنداونز السيطرة والخطورة في الشوط الثاني، وسدد أنديل جالي كرة قوية بعيدة من ركلة حرة مباشرة أبعدها بوعشرين ببراعة الى ركنية (59).



وحاول الهلال الوصول الى شباك صنداونز، وأبعد زواني برأسه عن خط المرمى كرة رأسية لولي الدين (81)، وسدد إبراهيم مصطفى من داخل المنطقة بجوار القائم الأيمن (90).

وسجل الهلال هدفاً برأسية البديل الطيب أباكر ألغي بداعي وجود خطأ على الحارس أونيانغو وسط اعتراض عارم من لاعبي الفريق السوداني (90+3).