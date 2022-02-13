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بطولة إسبانيا: إشبيلية يعود لسكة الانتصارات ويشدد الخناق على ريال مدريد

13 شباط / فبراير 2022 09:45

بطولة إسبانيا: إشبيلية يعود لسكة الانتصارات ويشدد الخناق على ريال مدريد
بطولة إسبانيا: إشبيلية يعود لسكة الانتصارات ويشدد الخناق على ريال مدريد

غزة- الرأي

عاد إشبيلية الى سكة الانتصارات وشدد الخناق على ريال مدريد المتصدر بفوزه الصعب على ضيفه إلتشي 2-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وانتظر اشبيلية الشوط الثاني وتحديدا الدقيقة 70 لفك التكتل الدفاعي لضيفه وإيجاد ثغرة في خطه الخلفي عندما قام لاعب وسطه الدولي الارجنتيني المخضرم أليخاندرو “بابو” غوميس بمجهود فردي رائع توغل به داخل المنطقة وسدد كرة قوية زاحفة داخل المرمى.
وأمَّن اشبيلية فوزه بعد ست دقائق عندما تلقى الوافد الجديد الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال كرة خلف الدفاع فمررها عرضية داخل المنطقة تابعها رافايل مير برأسه في الزاوية اليمنى للحارس إدغار باديا.

وهو الفوز الأول للفريق الأندلسي بعد ثلاثة تعادلات متتالية والرابع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 50 نقطة مقلصا الفارق الى ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر والذي يحل ضيفا على فياريال السبت.
في المقابل، مني إلتشي الرابع عشر بالخسارة الاولى في مبارياته الست الاخيرة (فوزان وثلاثة تعادلات) فتجمد رصيده عند 26 نقطة.
ويلعب السبت أيضا قادش مع سلتا فيغو، ورايو فايكانو مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع خيتافي.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات ألافيس مع فالنسيا، وليفانتي مع ريال بيتيس، وريال سوسييداد مع غرناطة، وإسبانيول مع برشلونة، على أن تختتم الإثنين بلقاء ريال مايوركا مع أتلتيك بلباو.

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