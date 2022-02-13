السياحة تواصل مشروع توثيق اللقى الاثرية بالمخزن المركزي للوزارة

غزة-الرأي

تواصل وزارة السياحة والآثار مشروع جرد وتوثيق كافة مقتنيات المخزن المركزي للوزارة والذي يضم عشرات الآلاف من القطع الاثرية التي عثر عليها خلال عمليات التنقيب بالمواقع الأثرية المختلفة بقطاع غزة.

بدورها ، اكدت وحدة العلاقات العامة والاعلام ان الوزارة تواصل جهودها من اجل توثيق وحفظ كافة اللقى الاثرية الموجودة لدى الوزارة سواء في المخزن الرئيس او في المتاحف التابعة للوزارة، وذلك لحمايتها من الضياع وتوفير خريطة معلوماتية لها للاستفادة منها في العرض او للأغراض العلمية والبحثية.

وبينت ان المخزن المركزي للوزارة يحتوي على عشرات الالاف من القطع الاثرية بكافة الاحجام، وغالبيتها قطع فخارية تعود لعصور مختلفة وتؤرخ لحضارات قديمة عاشت على ارض فلسطين، وكان خبراء الاثار الفرنسين يشرفون على تخزين تلك القطع لعدة سنوات ضمن اتفاق موقع مع الوزارة.

واوضحت ان هذا الجرد يأتي ضمن مشروع "السجل الوطني للحفاظ " لتوثيق وأرشفه كافة القطع الاثرية الكترونياً عبر إدخالها بقاعدة بيانات متصلة ببرنامج الحاسوب الحكومي، كذلك عرض جزء منها في المتحف الوطني ضمن المقتنيات الأثرية للتعريف بالحضارات المتعاقبة على فلسطين، فضلاً عن اتاحتها بعد الانتهاء من المشروع بشكل كامل للدارسين والباحثين في التاريخ والاثار.

