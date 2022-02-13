بطولة السعودية: الاتحاد يكرم وفادة النصر ويبتعد في الصدارة

أكرم الاتحاد وفادة ضيفه النصر بثلاثية نظيفة بينها هدف لهدافه السابق المغربي عبد الرزاق حمدالله الجمعة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الكلاسيكو “الصامت” قمة المرحلة العشرين من الدوري السعودي في كرة القدم.

وساهم حمدالله المنضم الى فريقه الجديد في كانون الثاني/يناير الماضي بعدما فسخ النصر عقده في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لأسباق قانونية، بشكل كبير في فوز اتحاد جدة حيث اصطاد ركلة جزاء افتتح منها البرازيلي رومارينيو التسجيل (6)، واضاف الهدف الثالث (67)، فيما سجل عبد العزيز البيشي الثاني (30).

وتوج حمدالله هدافا للدوري في موسمين متتاليين مع النصر، إذا سجل 34 هدفا (2018-2019) و29 هدفا (2019-2020) تواليا، وتوج معه بلقب الدوري موسم 2018-2019، والكأس السوبر في مناسبتين متتاليتين 2019 و2020.

وشهدت المباراة التي أقيمت خلف أبواب مغلقة بسبب العقوبة الانضباطية المفروضة على الاتحاد بسبب تجاوزات جماهيره في مباريات سابقة، تعرض حارس مرمى النصر وليد عبدالله لاصابة في الرأس توقفت على إثرها المباراة وحل مكانه أمين بخاري (53)، قبل أن يتلقى فريقه ضربة موجعة بطرد مهاجمه البرازيلي تاليسكا أندرسون تاليسكا بعدما تعمد ضرب مواطنه لاعب وسط اتحاد جدة برونو هنريكي (59).

وهو الفوز العاشر تواليا للاتحاد والخامس عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 47 نقطة مع مباراة مؤجلة مبتعدا بفارق سبع نقاط عن أقرب مطارديه الشباب الفائز على ضمك الخميس 2-1 في افتتاح المرحلة.

في المقابل، توقفت الانتصارات المتتالية للنصر عند سبعة ومني بخسارته السادسة هذا الموسم فتراجع الى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 38 نقطة.

وكانت الافضلية للاتحاد وكاد يفتتح التسجيل عبر فهد المولد بتسديدة تصدى لها عبدالله (2)، قبل أن يحصل حمدالله على ركلة جزاء اثر عرقلته من البرازيلي انسيلمو، فانبرى لها رومارينيو على يسار عبدالله (6).

ورد النصر بتسديدة لمهاجمه الأوروغوياني جوناثان خافيير رودريغيس بورتيو كره قوية مرت بحوار المرمى (13).

ونجح البيشي في تعزيز تقدم الاتحاد من تسديدة مباغته بيسراه (30).

ولعب المدرب الأرجنتيني للنصر أنخل روسو أول أوراقه في الشوط الثاني عندما دفع بالمهاجم الدولي الكاميروني فانسان أبو بكر لتنشيط خط هجومه لكنه تلقى ضربة موجعة بطرد تاليسكا (59)، قبل أن يوجه له حمدالله الضربة لاقاضية بتسجيله الهدف الثالث عندما تابع كرة رأسية لعبد الرحمن العبود وسط غفلة من دفاع النصر (67).

وخطف الأهلي فوزاً ثميناً من مضيفه الفتح بهدف وحيد سجله البرازيلي كارلوس إدواردو (85) على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وتأثر الفتح الذي كان الطرف الأفضل بالنقص العددي، حيث أكمل المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد مدافعه عمار الدحيم (66) والبيروفي كريستيان كويفا (71).

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الفتح عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة ثالثة، انتزع أبها ثلاث نقاط غالية عندما حول تأخره بهدف أمام الحزم إلى فوز 2-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وتقدم الحزم بهدف مبكر سجله أسامة الخلف (9) ورد أبها بهدفي فهد الجميعة (65 و 90+5).

وتقدم أبها الى المركز السادس برصيد 28 نقطة، بينما بقي الحزم في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.